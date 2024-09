Princesa Catherine znova opravlja svoje javne dolžnosti.

Princesa Catherine je pred dnevi sporočila, da je bilo njeno zdravljenje raka uspešno in da se bo kmalu vrnila k svojim delovnim dolžnostim. In res se je. 42-letnica se je v torek srečala s člani ekipe svojega centra za otroke Centre for Early Childhood. Po poročanju Telegrapha je bila to prva kraljeva dolžnost princese po zaključenem zdravljenju. "Valižanska princesa, skupni pokrovitelj, Kraljeva fundacija princa in valižanske princese je organizirala srečanje na gradu Windsor," so zapisali tuji mediji. Čeprav o dogodku ni veliko razpredala v javnosti, je s tem dala jasno vedeti, da se vrača na delo in da bo zdaj veliko bolj pogosto v javnosti.