Princesa Catherine presenetila kot plavolaska

Princesa Catherine se je po daljši odsotnosti zaradi bitke z rakom in poletnih počitnicah vrnila k opravljanju kraljevih dolžnosti, že prvi dan pa je presenetila z opazno spremenjeno pričesko. Njeni oboževalci so se že odzvali na svetlejše in daljše lase, mnogi pa se na družbenih omrežjih sprašujejo, ali je 43-letnica morda nosila lasuljo?
Za obisk muzeja je Kate Middleton nosila spuščene lase s stransko prečo, oblikovane v njene značilne kodre. Odzivi na njeno pričesko na družbenih omrežjih so bili deljeni. Medtem ko so nekateri pohvalili poletno osvežitev, so drugi komentirali, da so lasje videti nenaravni in neznačilni za princeso.
"Še nikoli ni imela tako groznih las," je komentiral nekdo, spet drugi pa dodal: "Njeni lasje so videti poškodovani." Tretji uporabnik družbenih omrežij je zapisal: "To je zagotovo bodisi lasulja bodisi podaljški!"
Da ima princesa svetlejše lase, so pozorni opazovalci opazili že pred nekaj več kot tednom dni, ko se je odpravila v cerkev blizu gradu Balmoral na Škotskem. Že takrat so bili njeni lasje na soncu videti bistveno svetlejši v primerjavi z bogatim rjavim odtenkom, ki ga je nosila med Wimbledonom julija.
