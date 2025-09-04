Svetli način
Tuja scena

Princesa Catherine presenetila kot plavolaska

London, 04. 09. 2025 21.01 | Posodobljeno pred 29 minutami

K.Z.
Valižanska princesa Catherine se je vrnila k opravljanju kraljevih dolžnosti in s svojo novo, opazno svetlejšo barvo las takoj pritegnila pozornost javnosti. Svojo poletno preobrazbo je pokazala med obiskom Prirodoslovnega muzeja v Londonu, kamor se je odpravila v spremstvu moža, princa Williama, kar je bil prvi uradni obisk po počitnicah.

Princesa Catherine se je po daljši odsotnosti zaradi bitke z rakom in poletnih počitnicah vrnila k opravljanju kraljevih dolžnosti, že prvi dan pa je presenetila z opazno spremenjeno pričesko. Njeni oboževalci so se že odzvali na svetlejše in daljše lase, mnogi pa se na družbenih omrežjih sprašujejo, ali je 43-letnica morda nosila lasuljo?

Je Kate Middleton res nosila lasuljo?
Je Kate Middleton res nosila lasuljo? FOTO: Profimedia

Za obisk muzeja je Kate Middleton nosila spuščene lase s stransko prečo, oblikovane v njene značilne kodre. Odzivi na njeno pričesko na družbenih omrežjih so bili deljeni. Medtem ko so nekateri pohvalili poletno osvežitev, so drugi komentirali, da so lasje videti nenaravni in neznačilni za princeso.

Kate Middleton ima novo pričesko.
Kate Middleton ima novo pričesko. FOTO: Profimedia

"Še nikoli ni imela tako groznih las," je komentiral nekdo, spet drugi pa dodal: "Njeni lasje so videti poškodovani." Tretji uporabnik družbenih omrežij je zapisal: "To je zagotovo bodisi lasulja bodisi podaljški!"

Preberi še Princesa Kate na Wimbledonu požela stoječe ovacije in bučen aplavz

Da ima princesa svetlejše lase, so pozorni opazovalci opazili že pred nekaj več kot tednom dni, ko se je odpravila v cerkev blizu gradu Balmoral na Škotskem. Že takrat so bili njeni lasje na soncu videti bistveno svetlejši v primerjavi z bogatim rjavim odtenkom, ki ga je nosila med Wimbledonom julija.

