Princesa Catherine s hčerko Charlotte ganila s klavirskim duetom

Princesa Catherine je s svojo hčerko princeso Charlotte združila moči in javnost presenetila s klavirskim duetom. Princesa Walesa je v začetku meseca v Westminstrski opatiji gostila že tradicionalno božično bogoslužje, ki se ga je tedaj udeležila s svojo družino, sinoči pa so si posnetek dogodka ogledali gledalci širom Združenega kraljestva. Javnost je še posebej presenetil začetek koncerta, ki sta ga odprli mati treh otrok in njena desetletna hči.

Princesi sta namreč naknadno na gradu Windsor posneli ganljivo klavirsko izvedbo pesmi Holm Sound avtorja Erlanda Cooperja, ki jo je kraljeva družina delila tudi na družbenih omrežjih. "Božič v svojem bistvu govori o ljubezni, ki vzcveti na najbolj preprost, najbolj človeški način," je v videoposnetku dejala žena princa Williama in dodala: "Ne v sentimentalnih ali veličastnih gestah, ampak v nežnih trenutkih ... poslušanja, tolažilnih besed, prijaznih pogovorov, ponujene roke in prisotnosti. Te preproste ljubeznive geste se morda zdijo majhne, a soustvarjajo čudovito tapiserijo življenja, h kateri vsi pripadamo," je nadaljevala.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Kraljeva družina na dogodku v Westminstrski opatiji. Profimedia

Princ William in 12-letni princ George Profimedia

Kraljeva družina na dogodku v Westminstrski opatiji. Profimedia



