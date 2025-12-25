Naslovnica
Princesa Catherine s hčerko Charlotte ganila s klavirskim duetom

London, 25. 12. 2025 11.10 pred 9 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Princesa Catherine in princesa Charlotte sta združili moči za poseben božični nastop. Klavirski duet, posnet na gradu Windsor, je dodal poseben pečat božičnemu bogoslužju Together At Christmas, ki ga v Westminstrski opatiji že tradicionalno gosti princesa Walesa. Svečanosti se je tudi letos udeležilo več svetovno znanih obrazov.

Princesa Catherine je s svojo hčerko princeso Charlotte združila moči in javnost presenetila s klavirskim duetom. Princesa Walesa je v začetku meseca v Westminstrski opatiji gostila že tradicionalno božično bogoslužje, ki se ga je tedaj udeležila s svojo družino, sinoči pa so si posnetek dogodka ogledali gledalci širom Združenega kraljestva. Javnost je še posebej presenetil začetek koncerta, ki sta ga odprli mati treh otrok in njena desetletna hči.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Princesi sta namreč naknadno na gradu Windsor posneli ganljivo klavirsko izvedbo pesmi Holm Sound avtorja Erlanda Cooperja, ki jo je kraljeva družina delila tudi na družbenih omrežjih. "Božič v svojem bistvu govori o ljubezni, ki vzcveti na najbolj preprost, najbolj človeški način," je v videoposnetku dejala žena princa Williama in dodala: "Ne v sentimentalnih ali veličastnih gestah, ampak v nežnih trenutkih ... poslušanja, tolažilnih besed, prijaznih pogovorov, ponujene roke in prisotnosti. Te preproste ljubeznive geste se morda zdijo majhne, a soustvarjajo čudovito tapiserijo življenja, h kateri vsi pripadamo," je nadaljevala.

Na slovesnosti, katere se je udeležilo 1600 gostov, so goste z glasbenimi nastopi navdušili tudi Katie Melua, Dan Smith in Zac Abel. Pesmi sta prebirala igralca Kate Winslet in Chiwetel Ejiofor, svetopisemski del pa je s prižnice bral valižanski princ, kateremu sta ob strani stala tudi sinova, 12-letni princ George in sedemletni princ Louis.

