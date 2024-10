Princesa Catherine se je srečala z navdihujočo najstnico s hudo boleznijo

Princesa Catherine in princ William sta se srečala z navdihujočo najstnico, ki bije bitko z redko in agresivno obliko raka. "Z največjim veseljem sva se srečala z Liz v Windsorju. Je nadarjena mlada fotografinja, katere ustvarjalnost in moč sta navdihnili naju oba," sta med drugim na družbenem omrežju zapisala kraljeva zakonca.

Valižanska princ in princesa sta se srečala z najstnico z redko in agresivno obliko raka, ki sta jo povabila na fotografiranje na grad Windsor. Princesa Catherine je pred kratkim objavila, da je končala z zdravljenjem s kemoterapijo, potem ko so ji v začetku leta odkrili raka. S 16-letno Liz Hatton, ki je na dvor prišla z družino iz Harrogatea, sta poklepetali in se fotografirali.

V osebnem sporočilu sta zakonca na družbenem omrežju zapisala:"Z največjim veseljem sva se srečala z Liz v Windsorju. Je nadarjena mlada fotografinja, katere ustvarjalnost in moč sta navdihnili naju oba. Hvala, ker si svoje fotografije in zgodbo delila z nami." Sporočilu sta pripisala svoji inicialki. Tudi najstnica je objavila nekaj fotografij na družbeno omrežje in pripisala:"Tako ljubki, pristni in prijazni ljudje, navdušena sem nad izkušnjo, ki smo jo doživeli z družino."