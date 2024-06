Princesa Catherine se vrača: Moje zdravljenje dobro napreduje

"Vsa prijazna sporočila podpore in spodbude v zadnjih nekaj mesecih so me navdušila. Za naju z Williamom je to resnično spremenilo svet in nama obema pomagalo v težkih časih," je začela opis na družbenih omrežjih in nadaljevala: "Dobro napredujem, a kot veste vsi, ki ste bili na kemoterapiji, so dobri in slabi dnevi. V tistih slabih dneh se počutite šibki, utrujeni in morate telesu omogočiti počitek. Toda ob dobrih dneh, ko se počutite močnejši, želite kar najbolje izkoristiti dobro počutje."