Princesa Catherine znova preseneča. Priljubljena članica kraljeve družine je na današnji dan javnosti predstavila napovednik za nov dokumentarni film z naslovom Heal, v katerem prvič doslej tako poglobljeno in celovito naslavlja dolgotrajne posledice onkološke bolezni.

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Projekt, ki je nastajal v popolni tajnosti, prinaša poglobljen vpogled v življenje po zaključku zdravljenja ter raziskuje čustveno in psihološko pot okrevanja. Napovednik za dokumentarec, ki ga je 44-letnica objavila tudi na družbenih omrežjih, nakazuje pomemben premik v komunikaciji kraljeve hiše glede zdravstvenih vprašanj. Film bo ameriško premiero doživel 30. novembra na televizijski mreži NBC, medtem ko si ga bodo gledalci v Združenem kraljestvu lahko ogledali že dan prej na programu BBC. S tem projektom princesa odpira širšo družbeno razpravo o tem, kako diagnoza hude bolezni trajno preoblikuje posameznikovo življenje in vrednote.

Osrednja pripovedna linija dokumentarnega filma spremlja princeso med opravljanjem nacionalnega izziva treh vrhov (National Three Peaks Challenge), ki ga je izvedla konec junija. Gre za izjemno zahteven fizični podvig, v okviru katerega se udeleženci v vsega štiriindvajsetih urah povzpnejo na najvišje gore Škotske, Anglije in Walesa.

Delila je tudi informacije o svojih gorskih odpravah. FOTO: Instagram

Princesa se je za ta korak odločila z namenom zbiranja sredstev in ozaveščanja za dobrodelno organizacijo The Royal Marsden Cancer Charity. Med vzponom po dramatični pokrajini britanskega gorovja se srečuje s posamezniki, ki se prav tako soočajo s hudimi boleznimi, ter skupaj z njimi razmišlja o tem, kako najti moč, tolažbo in upanje. "Okrevanje je potovanje. Gre za to, kako se ponovno povezati s stvarmi, ki si jih nekoč poznal, in kako najti občutek upanja ter veselja ob prisotni negotovosti," v filmu pojasnjuje valižanska princesa. Posebno čustveno noto gorskemu podvigu daje prisotnost princesinega mlajšega brata Jamesa Middletona, ki jo spremlja na delu poti. Med vzponom brat in sestra delita intimen trenutek, v katerem se dotakneta simboličnega zaključka onkološkega zdravljenja. James jo vpraša o uveljavljeni tradiciji v bolnišnici: "Ali ni tako, da ko zapustiš Royal Marsden, pozvoniš na zvonec?" Princesa mu na to odvrne: "Da, ampak jaz nisem pozvonila na zvonec." Nato ji brat odgovori z besedami, v katerih se skriva precej globlje sporočilo, kot si morda predstavljamo: "Torej je morda vzpenjanje na gore tvoje zvonjenje na zvonec."

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Dokumentarni film poudarja tudi ključno vlogo družinske podpore v procesu rehabilitacije. Napovednik vključuje ganljive prizore ponovnega snidenja princese z njeno družino po uspešno opravljenem gorskem izzivu. V kadrih je videti, kako v topel objem stisne svoje tri otroke, princa Georgea, princeso Charlotte in princa Louisa, čemur sledi dolg in čustven objem s soprogom, princem Williamom. Pri ustvarjanju teh intimnih posnetkov je sodeloval snemalec Will Warr, ki z družino Wales sodeluje že dlje časa. Warr je namreč posnel že odmeven video septembra 2024, v katerem je princesa sporočila, da je zaključila s kemoterapijo, prav tako pa je beležil zasebne trenutke para ob njuni deseti obletnici poroke leta 2021. Ta filmski projekt predstavlja pomemben mejnik v princesinem vse bolj odprtem pristopu k obveščanju javnosti o svojem zdravstvenem stanju.