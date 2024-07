Princesa Catherine skupaj s hčerko in sestro na finalu Wimbledona

Valižanska princesa je na finale, v katerem bo zmagovalcu dvoboja med Novakom Đokovićem in Carlosom Alcarazom podelila zmagovalni pokal, prišla skupaj s hčerko princeso Charlotte in sestro Pippo Middleton. Oblečena v elegantno vijolično obleko je veselo pozdravljala zbrano množico in tudi na tribunah s svojim prepoznavnim nasmehom in mahanjem sporočala, da je vesela, da je spet tu. Ob prihodu jo je zbrana množica pozdravila z velikim aplavzom in stoječimi ovacijami.