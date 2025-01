Princesa Catherine sporočila: Rak je v remisiji, to je olajšanje

Princesa Catherine je delila veselo novico o svojem zdravstvenem stanju - rak je v remisiji. Kot je na družbenih omrežjih sporočila 43-letnica, je zanjo to pravo olajšanje, vesela pa je, da lahko dobre novice deli tudi z drugimi. Nedavno je sicer obiskala bolnišnico, v kateri se je sama zdravila lansko leto, ko so ji odkrili bolezen, saj se je želela osebno zahvaliti osebju. Obenem je spregovorila tudi o tem, kakšne posledice pustijo terapije na vsakdanje življenje bolnika.

Princesa Catherine je na družbenih omrežjih delila veselo novico - bolezen, s katero se je borila zadnje leto dni, je v remisiji. "Želela sem izkoristiti priložnost in se zahvaliti bolnišnici The Royal Marsden, ker so v zadnjem letu tako dobro skrbeli zame. Iz srca se zahvaljujem vsem tistim, ki ste tiho hodili ob nama z Williamom, ko sva krmarila po vsem," je svoj zapis začela 43-letnica.

Princesa Catherine je po zdravljenju raka ponovno več v javnosti. FOTO: Profimedia icon-expand

Nato je nadaljevala z besedami veselja in hvaležnosti. "Več si ne bi mogli želeti. Nega in nasveti, ki smo jih prejemali ves čas, ko sem bila pacientka, so bili izjemni. Zdaj sem v vlogi pokroviteljice bolnišnice The Royal Marsden in upam, da bomo s podpiranjem prelomnih raziskav in klinične odličnosti ter spodbujanjem dobrega počutja pacientov in družin lahko rešili veliko več življenj ter preoblikovali izkušnje vseh tistih, na katere vpliva rak," je možno prebrati v njeni objavi na omrežju X.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Svoje spodbudne besede je zaključila z novico, da je rak trenutno v remisiji. "V olajšanje je, da je moja bolezen zdaj v remisiji, a ostajam osredotočena na okrevanje. Kot veste vsi, ki ste že imeli diagnozo raka, je potreben čas, da se prilagodite na novo normalno stanje. Veselim se izpolnjujočega leta, ki je pred nami. Veliko se je treba veseliti. Hvala vsem za nadaljnjo podporo. C," je še dodala.

43-letnica je že od decembra ponovno več prisotna v javnosti, kar je izjemno spodbudna novica, ob obisku bolnišnice pa je spregovorila tudi o posledicah terapij. Zdravljenje raka je namreč izjemno naporno, za sabo pa pušča tudi številne dolgotrajne stranske učinke. "Misliš si, da ko bo zdravljenje končano, lahko nadaljuješ z življenjem kot prej, a ni tako," je povedala princesa.

Soproga princa Williama je govorila o tem, da imajo posledice zdravljenja jih občuti tudi sama. "Vsakodnevna opravila so še vedno pravi izziv. Pa tudi govorjenje, besede namreč popolnoma izginejo iz tvoje glave. Kot bolnica dejansko razumem stranske učinke, ki so dolgoročni," je po poročanju Daily Maila razkrila.

Članica kraljeve družine je med drugim še dejala, da je pri zdravljenju potrebna kontinuiteta tako v dobrih kot tudi slabih dneh, veliko pa pripomore tudi podora bližnjih. "To je naporno tudi za vse okoli nas in tudi oni potrebujejo podporo tako kot pacienti," je še dodala princesa, ki si je med obiskom vzela čas tudi za paciente in z njimi delila tople objeme ter spodbudne besede.