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Tuja scena

Princesa Catherine v redkem intervjuju spregovorila o boju z rakom

London, 11. 11. 2026 17.26 pred 20 minutami 3 min branja 0

Avtor:
E.K.
Princesa Catherine

Valižanska princesa Catherine je v posebni izdaji revije Country Life, pri kateri je vlogo gostujočega urednika prevzel njen mož, princ William, iskreno spregovorila o svoji izkušnji z rakom in razkrila, kje je med zdravljenjem in okrevanjem črpala moč.

Princesa Catherine je presenetila in v intervjuju za revijo Country Life spregovorila o svoji izkušnji z zdravljenjem raka in zahtevnem obdobju okrevanja, ki je sledilo. 44-letna članica britanske kraljeve družine je v pogovoru izpostavila predvsem vlogo narave, kjer je med prestajanjem zdravstvenih preizkušenj našla tolažbo in mir.

Princesa Catherine in Princ William z otroki
Princesa Catherine in Princ William z otroki
FOTO: Profimedia

Pojasnila je, da so jo zdravstveni delavci že na samem začetku opozorili na zahtevnost procesa, ki jo čaka. "V bolnišnici so mi povedali, da moje okrevanje ne bo linearno," je dejala. Ob tem je dodala, da so jo pripravili na izmenjavanje dobrih in slabih dni ter na dejstvo, da bo celoten proces terjal svoj čas. Princesa je to dinamiko neposredno primerjala z zakonitostmi v naravi, ki po njenem mnenju jasno kažejo, da so obdobja počitka, poglobljenega razmisleka in obnove prav tako pomembna kot trenutki rasti in napredka.

Princesa je svojo diagnozo raka javnosti razkrila januarja leta 2024, septembra istega leta pa je zaključila s kemoterapijo, medtem ko je januarja leta 2025 naznanila, da je bolezen v remisiji. Ob postopnem vračanju k javnemu življenju in kraljevim dolžnostim je poudarila, da sta preživljanje časa na prostem in njeno okrevanje nedvomno povezana. "Ničesar ne zahteva od nas. Ne obsoja nas in ne pričakuje, da bomo nastopali. Preprosto nam dovoli, da smo. Resnično je bila moje zatočišče in kraj, kamor sem si nagonsko želela iti," je o naravi dejala Kate Middleton.

Ta posebna izdaja revije Country Life pa ni bila pomembna le zaradi princesine izpovedi, temveč je nosila pečat celotne družine. Kot gostujoči urednik se je namreč pod njo podpisal njen soprog, princ William, bralce pa je navdušila tudi čudovita risba vodomca na veji, ki jo je ustvaril njun takrat 12-letni sin, princ George.

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Kako močno ji je preživljanje časa pod milim nebom pomagalo v najtemnejših osebnih trenutkih in koliko moči si je znova nabrala, pa je princesa dokazala tudi z izjemnim telesnim podvigom, ki ga je prestala nedavno. Konec junija, več kot leto dni po tem, ko je sporočila novico o remisiji bolezni, je namreč uspešno opravila zahteven izziv treh vrhov v podporo dobrodelni organizaciji The Royal Marsden Cancer Charity. V pičlih 24 urah se je povzpela na najvišje gore Anglije, Škotske in Walesa – osvojila je Scafell Pike, Ben Nevis in Snowdon. Ob tem impresivnem dosežku je spregovorila tudi o tem, kako bolezen za vedno spremeni človeka: "Rak ne prizadene le telesa. Spremeni način razmišljanja in čutenja ter globoko vpliva na vsak vidik življenja. To vem iz lastnih izkušenj in vem, da pot skozi zdravljenje in po njem zahteva več kot le zdravila," je tedaj po poročanju revije People dejala mati treh otrok.

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narava kraljeva družina Princesa Catherine rak okrevanje

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