Princesa Catherine v redkem intervjuju spregovorila o boju z rakom

Princesa Catherine je presenetila in v intervjuju za revijo Country Life spregovorila o svoji izkušnji z zdravljenjem raka in zahtevnem obdobju okrevanja, ki je sledilo. 44-letna članica britanske kraljeve družine je v pogovoru izpostavila predvsem vlogo narave, kjer je med prestajanjem zdravstvenih preizkušenj našla tolažbo in mir.

Pojasnila je, da so jo zdravstveni delavci že na samem začetku opozorili na zahtevnost procesa, ki jo čaka. "V bolnišnici so mi povedali, da moje okrevanje ne bo linearno," je dejala. Ob tem je dodala, da so jo pripravili na izmenjavanje dobrih in slabih dni ter na dejstvo, da bo celoten proces terjal svoj čas. Princesa je to dinamiko neposredno primerjala z zakonitostmi v naravi, ki po njenem mnenju jasno kažejo, da so obdobja počitka, poglobljenega razmisleka in obnove prav tako pomembna kot trenutki rasti in napredka.

Princesa je svojo diagnozo raka javnosti razkrila januarja leta 2024, septembra istega leta pa je zaključila s kemoterapijo, medtem ko je januarja leta 2025 naznanila, da je bolezen v remisiji. Ob postopnem vračanju k javnemu življenju in kraljevim dolžnostim je poudarila, da sta preživljanje časa na prostem in njeno okrevanje nedvomno povezana. "Ničesar ne zahteva od nas. Ne obsoja nas in ne pričakuje, da bomo nastopali. Preprosto nam dovoli, da smo. Resnično je bila moje zatočišče in kraj, kamor sem si nagonsko želela iti," je o naravi dejala Kate Middleton.

Ta posebna izdaja revije Country Life pa ni bila pomembna le zaradi princesine izpovedi, temveč je nosila pečat celotne družine. Kot gostujoči urednik se je namreč pod njo podpisal njen soprog, princ William, bralce pa je navdušila tudi čudovita risba vodomca na veji, ki jo je ustvaril njun takrat 12-letni sin, princ George.