Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Princesa Catherine razkrila, kaj si želi postati princ Louis, ko bo odrasel

London, 06. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Valižanska princesa Catherine je nedavno razkrila, kakšne poklicne ambicije ima najmlajši sin kraljevega para. Čeprav je Louis star šele sedem let, pa že razmišlja o prihodnosti in že ima resno zastavljene cilje o karieri pilota, je povedala, poroča Royal Insider.

Princesa Catherine je pred dnevi obiskala letališče RAF Coningsby, prvič odkar je leta 2023 postala častna poveljnica zračnih sil baze. Med obiskom, kjer je nosila elegantni hlačni kostim sive barve, se je seznanila z načinom delovanja baze, osebjem in njihovimi družinami, razkrila pa je tudi, o kakšni karieri sanja njen mlajši sin.

Princesa Catherine z otroki.
Princesa Catherine z otroki. FOTO: Profimedia

V sklopu obiska letališča si je ogledala tudi letalo Quick Reaction Alert Typhoon, ki varuje zračni prostor Združenega kraljestva, med svojim govorom pa razkrila, da sedemletni Louis želi slediti stopinjam svojega očeta, princa Williama, in strica, princa Harryja.

Princesa Catherine je pred dnevi obiskala letališče RAF Coningsby.
Princesa Catherine je pred dnevi obiskala letališče RAF Coningsby. FOTO: Profimedia

Potem ko si je od blizu ogledala vojaško tehnologijo lovskih letal, je princesa delila anekdoto o svojem sinu. Pojasnila je, da si Louis želi postati lovski pilot, a ga bo, še preden se dokončno odloči, resno opozorila, kaj takšen poklic pomeni in kakšno odgovornost nosi. "Povedala jim bom, vsem trem, Georgeu, Charlotte in Louisu, da je potrebnih osem let šolanja in veliko trdega dela," je dejala Kate.

Princ Louis si želi postati pilot.
Princ Louis si želi postati pilot. FOTO: Profimedia

Med obiskom je eden od članov ekipe princesi podaril tri modele letal Typhoon kot darilo za njene otroke in dejal, da morajo biti navdušeni nad njenim obiskom baze. "Zelo bodo jezni, ker sem videla Typhoon brez njih," se je pošalila Kate.

Tudi sama sedla za krmilo letala

Med obiskom je imela princesa posebno priložnost, da je tudi sama sedla za krmilo omenjenega letala in preizkusila, kako deluje simulator letenja. Priznala je, da še nikoli ni preizkusila simulatorja letenja na letalu, se je pa preizkusila že na simulatorju za usposabljanje pilotov helikopterjev, inštruktorji, ki so bili prisotni, pa so bili navdušeni nad njenim hitrim učenjem.

'Valižanska princesa bi bila odločna pilotka.'
'Valižanska princesa bi bila odločna pilotka.' FOTO: Profimedia

"Zdi se, da ima naravni talent za pilotiranje, zato jo bomo morda morali usposobiti in ji dovoliti, da leti s Typhoonom, če jo to zanima," se je pošalil pilot Paul O'Grady.

princesa catherine princ louis letalo pilot sin
Naslednji članek

Rihanna prvič po porodu v javnosti: praznovala A$AP Rockyjev rojstni dan

SORODNI ČLANKI

Melania Trump dan preživela v družbi kraljice Camille in princese Catherine

Melania v obleki brez naramnic, princesa Catherine s tiaro

Drzna princesa Catherine v bordo rdeči, Melania Trump v nevtralni sivi

Princesa Catherine presenetila kot plavolaska

Valižanska princesa Catherine izbrala predmete za razstavo v londonskem muzeju

Princesi Catherine in Charlotte navdušili občinstvo na finalu Wimbledona

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256