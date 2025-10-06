Princesa Catherine razkrila, kaj si želi postati princ Louis, ko bo odrasel

Valižanska princesa Catherine je nedavno razkrila, kakšne poklicne ambicije ima najmlajši sin kraljevega para. Čeprav je Louis star šele sedem let, pa že razmišlja o prihodnosti in že ima resno zastavljene cilje o karieri pilota, je povedala, poroča Royal Insider.

Princesa Catherine je pred dnevi obiskala letališče RAF Coningsby, prvič odkar je leta 2023 postala častna poveljnica zračnih sil baze. Med obiskom, kjer je nosila elegantni hlačni kostim sive barve, se je seznanila z načinom delovanja baze, osebjem in njihovimi družinami, razkrila pa je tudi, o kakšni karieri sanja njen mlajši sin.

Princesa Catherine z otroki. FOTO: Profimedia icon-expand

V sklopu obiska letališča si je ogledala tudi letalo Quick Reaction Alert Typhoon, ki varuje zračni prostor Združenega kraljestva, med svojim govorom pa razkrila, da sedemletni Louis želi slediti stopinjam svojega očeta, princa Williama, in strica, princa Harryja.

Princesa Catherine je pred dnevi obiskala letališče RAF Coningsby. FOTO: Profimedia icon-expand

Potem ko si je od blizu ogledala vojaško tehnologijo lovskih letal, je princesa delila anekdoto o svojem sinu. Pojasnila je, da si Louis želi postati lovski pilot, a ga bo, še preden se dokončno odloči, resno opozorila, kaj takšen poklic pomeni in kakšno odgovornost nosi. "Povedala jim bom, vsem trem, Georgeu, Charlotte in Louisu, da je potrebnih osem let šolanja in veliko trdega dela," je dejala Kate.

Princ Louis si želi postati pilot. FOTO: Profimedia icon-expand

Med obiskom je eden od članov ekipe princesi podaril tri modele letal Typhoon kot darilo za njene otroke in dejal, da morajo biti navdušeni nad njenim obiskom baze. "Zelo bodo jezni, ker sem videla Typhoon brez njih," se je pošalila Kate.

Tudi sama sedla za krmilo letala

Med obiskom je imela princesa posebno priložnost, da je tudi sama sedla za krmilo omenjenega letala in preizkusila, kako deluje simulator letenja. Priznala je, da še nikoli ni preizkusila simulatorja letenja na letalu, se je pa preizkusila že na simulatorju za usposabljanje pilotov helikopterjev, inštruktorji, ki so bili prisotni, pa so bili navdušeni nad njenim hitrim učenjem.

'Valižanska princesa bi bila odločna pilotka.' FOTO: Profimedia icon-expand