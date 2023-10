Princesa Charlene in princ Albert objeta na svetovnem prvenstvu v rugbyju

Govorice, da v zakonu monaškega princa Alberta in njegove žene Charlene škripa, krožijo že več let, po nedavnih namigovanjih, da naj bi se zakonca dokončno razšla, pa se je par skupaj pojavil na finalni tekmi svetovnega prvenstva v rugbyju, kjer sta si v javnosti izmenjala celo objem, princesa pa je svojega moža poljubila na lice.

Monaški kraljevi par se je nedavno udeležil svetovnega prvenstva v rugbyju, ki je potekalo v Parizu, kjer sta navijala za zmago Južne Afrike proti Novi Zelandiji. Princesa Charline, ki je bila rojena v Južni Afriki, je bila nad ekipo navdušena, v javnosti pa je naklonjenost izkazala tudi odtujenemu možu princu Albertu.

45-letna nekdanja plavalka je za to priložnost oblekla plašč s karo vzorcem, ki ga je nosila čez puli črne barve. Njen dve desetletji starejši mož se tudi na športnem dogodku ni odpovedal beli srajci in rdeči kravati, ki ju je kombiniral z mornarsko modrim suknjičem. Nekdanja športnica navdušenja ni skrivala in je brez zadržkov navijala za reprezentanco domače Južne Afrike. Monaški kraljevi par je že teden prej navijal za princesino priljubljeno ekipo, pred tem pa sta se zakonca, ki sta se poročila julija 2011, septembra udeležila še tekme s Škotsko, ki je bila v Marseillu. Princesa in princ sta po končni zmagi Južne Afrike odhitela v slačilnico, kjer sta čestitala reprezentanci. Naj princesinimi čestitkami je bila ekipa navdušena in ji je nazdravila z ustekleničenim južnoafriškim pivom.

Monaška princesa Charlene se je v minulih letih borila s slabim zdravjem in duševnimi težavami, več mesecev je bila na zdravljenju v Švici. Maja 2022 se je po več mesecih odsotnosti z dvora prvič pojavila v javnosti, takrat pa je presenetila z izjavo, da je mož njen zaščitnik, čeprav so v javnosti že dlje časa krožile govorice, da v njunem zakonu ni vse tako, kot bi moralo biti. O več kot leto dni trajajoči bitki z boleznijo je dejala, da je bila težka, dolga in boleča, njeno stanje pa je bilo takrat še zmeraj zelo krhko.

Princesa je bila štiri mesece na zdravljenju na kliniki v Švici, kjer so ji pomagali pri težki fizični in čustveni izčrpanosti. Charlene je zbolela maja 2021, ko je bila na obisku v Južni Afriki in je načrtovala le 10-dnevni obisk svoje domovine, a na koncu ostala pol leta. Novembra se je prostovoljno odpravila na zdravljenje na kliniko v Švico, kar naj bi bila po besedah njenega moža njena odločitev, ki jo je podprla celotna družina.