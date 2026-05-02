Princesa Charlotte praznuje 11. rojstni dan

Poleg fotografije, na kateri sveže pečena enajstletnica nasmejano pozira oblečena v črno-rdeč črtast pulover in modre kavbojke, je kraljeva družina delila tudi simpatičen videoposnetek princese Charlotte. "Charlotte želimo vse najboljše za njen 11. rojstni dan."
Doslej neobjavljeno fotografijo je posnel fotograf Matt Porteous med velikonočnimi počitnicami družine v Cornwallu. Le nekaj dni pred tem je družina praznovala še en mejnik, in sicer 15. obletnico zakona princa Williama in princese Catherine. Tudi to so člani družine obeležili s fotografijo Matta Porteousa.
Spomnimo, princesa Charlotte se je rodila 2. maja 2015 ob 8.43 v bolnišnici St Mary's v Paddingtonu. Kot vnukinja kralja Karla III. je tretja v vrsti za prestol. Ima dva brata, 12-letnega princa Georgea in 8-letnega princa Louisa. Princeso so nazadnje v javnosti videli na velikonočni maši kraljeve družine v Windsorju, kjer se je smehljala in mahala množici.
