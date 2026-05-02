Tuja scena

Princesa Charlotte praznuje 11. rojstni dan

London, 02. 05. 2026 16.32 pred 34 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Princesa Charlotte

Princesa Charlotte, edina hčerka prestolonaslednika princa Williama in valižanske princese Catherine, praznuje 11. rojstni dan. Ponosna starša sta ob tej priložnosti z javnostjo delila doslej še neobjavljeno fotografijo, ki je nastala med velikonočnimi počitnicami, ki jih je družina tradicionalno preživela v Cornwallu.

Poleg fotografije, na kateri sveže pečena enajstletnica nasmejano pozira oblečena v črno-rdeč črtast pulover in modre kavbojke, je kraljeva družina delila tudi simpatičen videoposnetek princese Charlotte. "Charlotte želimo vse najboljše za njen 11. rojstni dan."

Doslej neobjavljeno fotografijo je posnel fotograf Matt Porteous med velikonočnimi počitnicami družine v Cornwallu. Le nekaj dni pred tem je družina praznovala še en mejnik, in sicer 15. obletnico zakona princa Williama in princese Catherine. Tudi to so člani družine obeležili s fotografijo Matta Porteousa.

Spomnimo, princesa Charlotte se je rodila 2. maja 2015 ob 8.43 v bolnišnici St Mary's v Paddingtonu. Kot vnukinja kralja Karla III. je tretja v vrsti za prestol. Ima dva brata, 12-letnega princa Georgea in 8-letnega princa Louisa. Princeso so nazadnje v javnosti videli na velikonočni maši kraljeve družine v Windsorju, kjer se je smehljala in mahala množici.

Letalska družba izgubila prestižnega oskarja ruskega filmarja

24ur.com Princesa Charlotte praznuje 10. rojstni dan
24ur.com Palača z objavo nasmejane princese Charlotte praznuje dekličin rojstni dan
Bibaleze.si Ljubka princesa Charlotte slavi osmi rojstni dan
24ur.com Princesa Charlotte dopolnila osem let
24ur.com Princ William in princesa Catherine objavila nov portret princa Georgea
24ur.com Princ William in princesa Catherine z novo družinsko božično voščilnico
24ur.com Princ George praznuje 10. rojstni dan
KOMENTARJI1

presnet
02. 05. 2026 16.54
Kako hitro gre čas se najbolje vidi pri otrocih.
Elektronske cigarete uničujejo otroške možgane in srce
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Kako biti najboljša opora noseči ženski?
Strta igralka po nenadni smrti nekdanjega partnerja in dolgoletnega prijatelja
Dnevni horoskop: Ribe sledijo intuiciji, strelci so umirjeni
Strokovnjakinja razkriva, zakaj dragi izdelki za lase ne delujejo
Vzorec, ki ga to pomlad vidimo na vsakem koraku
Čudež, ki mu ni bil dan: vplivnež s posebno obliko glave osvaja internet
Kako razviti in vzdrževati zdrave meje v odnosih (in zakaj jih večina postavi narobe)
Suhe slive za prebavo: staro ljudsko sredstvo z dokazanim učinkom
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
S Prijatelji še vedno služi milijone
Opomin na delovnem mestu zaradi obleke: Je kriva postava?
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
Tisti večer na službeni zabavi je med njima spremenil vse
Pot nad oblaki, ki ti vzame dih – in te ne spusti zlahka
'Spal sem z 12.500 ženskami': neverjetna izjava zvezdnika, ki je razburila splet
Ko hrana postane tolažba: psihološki vzroki za prenajedanje in debelost
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Majhen kuža, z levjim srcem
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Naključni morilec
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
