Princesa Charlotte praznuje 11. rojstni dan

Poleg fotografije, na kateri sveže pečena enajstletnica nasmejano pozira oblečena v črno-rdeč črtast pulover in modre kavbojke, je kraljeva družina delila tudi simpatičen videoposnetek princese Charlotte . "Charlotte želimo vse najboljše za njen 11. rojstni dan."

Doslej neobjavljeno fotografijo je posnel fotograf Matt Porteous med velikonočnimi počitnicami družine v Cornwallu. Le nekaj dni pred tem je družina praznovala še en mejnik, in sicer 15. obletnico zakona princa Williama in princese Catherine. Tudi to so člani družine obeležili s fotografijo Matta Porteousa.

Spomnimo, princesa Charlotte se je rodila 2. maja 2015 ob 8.43 v bolnišnici St Mary's v Paddingtonu. Kot vnukinja kralja Karla III. je tretja v vrsti za prestol. Ima dva brata, 12-letnega princa Georgea in 8-letnega princa Louisa. Princeso so nazadnje v javnosti videli na velikonočni maši kraljeve družine v Windsorju, kjer se je smehljala in mahala množici.