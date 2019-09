Princesa Charlotte si je s svojim bojevitim značajem prislužila prisrčen vzdevek

PrincesaCharlotte, ki je ravno prestopila prag šole, je pred kamerami vedno samozavestna in sproščena, še posebej, če jo primerjamo z njenim starejšim bratom princemGeorgeem. Po besedah kraljevih poznavalcev je princesa bolj fantovsko dekle (tomboy, op. p.) in ima bojevito osebnost, zato si je v vrtcu Willcocks, ki ga je obiskovala leto in pol, prislužila nenavaden in obenem simpatičen vzdevek.