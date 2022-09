Princesa Charlotte starejšega brata podučila o protokolu: Moraš se prikloniti

To ni prvič, da so Charlotte opazili, kako svoje brate spominja na kraljevsko obnašanje, ki ga zahteva uradni protokol. Med njihovim debijem na slovesnosti Trooping the Colour, ki se je odvijala letos junija, so princ George, princesa Charlotte in princ Louis sedeli drug ob drugem v sprednjem vagonu procesije. V simpatičnem izseku so otroci vljudno mahali množicam in v nekem trenutku se je Charlotte odločila spočiti roke med dolgim mahanjem. Najmlajši Louis se ni utrudil in še naprej navdušeno mahal. Starejša sestra ga je mirno prijela za roko in mu jo položila na njegovo naročje. A princa to ni ustavilo, saj je kmalu spet veselo mahal.