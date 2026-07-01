Princesa Diana bi danes slavila 65. rojstni dan

Princesa Diana bi danes praznovala 65. rojstni dan. Kraljica ljudskih src ni dočakala rojstva svojih vnukov, je pa s svojo vzgojo pustila neizbrisan pečat na svojih dveh sinovih in njuni vzgoji svojih potomcev. "Želel bi si, da bi mi lahko svetovala," je leta 2017 za britansko revijo GQ povedal princ William , ki ima z valižansko princeso Catherine tri otroke – princa Georgea , princeso Charlotte in princa Louisa .

"Zelo bi si želel, da bi spoznala Catherine in videla, kako otroci odraščajo. Žalosten sem, ker tega ni dočakala in ker je oni nikoli ne bodo mogli spoznati," je dodal prestolonaslednik za omenjeno revijo. V dokumentarnem filmu Diana, Our Mother: Her Life and Legacy iz leta 2017 pa je priznal, da spomin nanjo ohranja živ tako, da svojim otrokom ves čas govori o njihovi babici Diani.

Princ Harry, ki ima z Meghan Markle dva otroka, princa Archieja in princeso Lilibet, pa je leta 2022 v oddaji Today dejal, da prisotnost babice Diane čuti ves čas. "Zdaj bolj kot kdaj koli prej," je pripomnil in dodal: "Zelo mi pomaga."