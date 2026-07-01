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Tuja scena

Princesa Diana bi danes slavila 65. rojstni dan

London, 01. 07. 2026 14.47 pred 9 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Princesa Diana

Princesa Diana je s svojim humanitarnim delom in pristopom k vzgoji postavila temelje za spremembe v britanski kraljevi družini. Njena dediščina živi naprej skozi vrednote, ki jih danes princa William in Harry prenašata na svoje otroke.

Princesa Diana bi danes praznovala 65. rojstni dan. Kraljica ljudskih src ni dočakala rojstva svojih vnukov, je pa s svojo vzgojo pustila neizbrisan pečat na svojih dveh sinovih in njuni vzgoji svojih potomcev. "Želel bi si, da bi mi lahko svetovala," je leta 2017 za britansko revijo GQ povedal princ William, ki ima z valižansko princeso Catherine tri otroke – princa Georgea, princeso Charlotte in princa Louisa.

Princesa Diana je sinovoma želela prikazati življenje zunaj kraljevega dvora.
Princesa Diana je sinovoma želela prikazati življenje zunaj kraljevega dvora.
FOTO: Profimedia

"Zelo bi si želel, da bi spoznala Catherine in videla, kako otroci odraščajo. Žalosten sem, ker tega ni dočakala in ker je oni nikoli ne bodo mogli spoznati," je dodal prestolonaslednik za omenjeno revijo. V dokumentarnem filmu Diana, Our Mother: Her Life and Legacy iz leta 2017 pa je priznal, da spomin nanjo ohranja živ tako, da svojim otrokom ves čas govori o njihovi babici Diani.

Princ Harry, ki ima z Meghan Markle dva otroka, princa Archieja in princeso Lilibet, pa je leta 2022 v oddaji Today dejal, da prisotnost babice Diane čuti ves čas. "Zdaj bolj kot kdaj koli prej," je pripomnil in dodal: "Zelo mi pomaga."

Poroka princese Diane in princa Charlesa
Poroka princese Diane in princa Charlesa
FOTO: Profimedia

Valižanska princesa, ki je bila z zdajšnjim kraljem Karlom III. poročena med letoma 1981 in 1996 in je tragično umrla pri zgolj 36 letih, si je po najboljših močeh prizadevala svoja dva sinova vzgojiti v dobri osebi. Kot je razkrila v svojem odmevnem intervjuju za oddajo Panorama na BBC leta 1995, je sinova vodila v bolnišnice, zavetišča za brezdomce in na najrazličnejše kraje, kjer po njenem mnenju še ni bil nihče te starosti iz kraljeve družine.

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