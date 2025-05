Princesa Diana s Freddiejem Mercuryjem pod krinko obiskala gejevski bar

V knjigi Dianaworld: An Obsession Edward White proučuje življenje, zapuščino in trajen vpliv pokojne valižanske princese kot svetovne ikone. Živahna biografija zajema vse generacije povezav njene družine Spencer z britansko kraljevo družino, že pred njeno poroko z bodočim kraljem Karlom III. do njenih manj znanih ambicij po njuni ločitvi in pred njeno smrtjo, ko se je leta 1997 ponesrečila v prometni nesreči v Parizu.

Igralka Cleo Rocos je že pred leti v svojih spominih spregovorila o večeru, ki ga je preživela s Kennyjem Everettom, Freddiejem Mercuryjem in princeso Diano, s katerimi se je spoprijateljila v poznih osemdesetih. V nekem trenutku jih je princesa prepričala, da jo odpeljejo v gejevski klub, za katerega ji je Everett trdil, da ne bo zanjo, saj je bil po njegovem mnenju"poln kosmatih gejev". Vendar naj bi bila Diana vztrajna, zato ji je pomagal in jo preoblekel v moškega. Nosila naj bi kamuflažno vojaško jakno, lase naj bi imela spete in pod kapo, videz pa naj bi dopolnila s temnimi sončnimi očali.

"Zdelo se je, da deluje. Bilo je čudovito nezaslišano in tako nenavadno vznemirljivo ... nihče, prav nihče ni prepoznal Diane. Ostala sta na eni pijači in odšla. Diana se je vrnila v Kensingtonsko palačo in naslednji dan vrnila Everettova oblačila," je zapisala v svoji knjigi spominov. Legendarni pevec in ena izmed najbolj priljubljenih princes sta bila leta dobra prijatelja.