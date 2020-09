Princesa Eugenie prvič noseča: prihaja deveti pravnuk kraljice Elizabete II.

"Njena visokost princesa Eugenie in gospod Jack Brooksbank z velikim veseljem sporočata, da na začetku leta 2021 pričakujeta otroka," so zapisali v uradni izjavi iz londonske Buckinghamske palače. "Vojvoda Yorški in Sarah, vojvodinja Yorška, gospod in gospa Brooksband ter kraljica in vojvoda Edinburški so navdušeni nad veselo novico."

Eugeniejin otrok bo enajsti v liniji za prestol, kar pomeni, da bo princesin stric princ Edward pristal na dvanajstem mestu. To bo že deveti pravnuk za kraljico Elizabeto II.in njenega možaFilipa.

Eugenie in Jack sta se poročila 12. oktobra 2018. Na poroki je bilo okoli 800 gostov, med drugim Kate Moss, Cara Delevigne in Cressida Bonas. Poroke se je udeležil tudi pevec Robbie Williams z ženoAydo Field, njuna hčerka Teddy pa je bila ena od prikupnih družic, ki so raznašale cvetje.

Na poroki so bili tudi vsi člani kraljeve družine, princesina bratranca princ Harry in princ William ter njuni ženi in seveda kraljica, vojvoda Edinburški, princ Charles, princ Edwardin grofica Wessexa. Poročni sprejem je bil v Royal Lodgeju, domu Eugeniejinih staršev (princ Andrewin Sarah).