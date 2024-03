Princesa Eugenie delila novo fotografijo s sinom: Najboljše darilo

OGLAS

Princesa Eugenie Yorška je ob svojem 34. rojstnem dnevu obeležila še materinski dan, na družbenem omrežju Instagram pa je ob tej priložnosti delila novo fotografijo s sinčkom Ernestom. "Najboljše darilo od vseh, so moji fantje. Ob tem rojstnem dnevu cenim družino in svoje ljubljene," je pripisala ob fotografiji, na kateri 9-mesečnega sina drži v zraku.

34-letnica je tudi mati 3-letnega Augusta, oba sinova pa ima skupaj z možem Jackom Brooksbankom, s katerim se je poročila oktobra 2018, poročna slovesnost pa je bila na gradu v Windsorju. Prinseci so ob njenem osebnem prazniku čestitali tudi družinski člani. Njena mati, Sarah Ferguson, je na Instagramu zapisala: "Vse najboljše za rojstni dan moji čudoviti hčerki. Ponosna sem na žensko, v katero si odrasla. Vsak dan me navdušuješ s svojim delom, milino, prijaznostjo in skrbjo za druge. Vedno boš moja ljubka, pametna in pozorna deklica. Rada te imam, Eugenie. Vse najboljše."

Tako Eugenie kot tudi njena sestra Beatrice sta stali materi ob strani, ko je januarja javnosti sporočila, da so ji zdravniki postavili diagnozo kožnega raka. To je za People potrdil tudi vir blizu družine, ki je dejal, da jo družina, še posebej hčeri, spodbujajo. "Moji čudoviti hčerki sta moji največji navijačici in sorodni duši," pa je za revijo novembra povedala Ferguson in dodala, da sta Eugenie in Beatrice vedno njena največja opora in jo vzpodbujata.

Princesi Beatrice in Eugenie z mamo Sarah Ferguson