Princesa Eugenie je Cari dovolila, da je za poroko oblekla frak

Britanska princesa Eugenie in njen izbranec Jack Brooksbank sta oktobra na gradu Windsor dahnila usodni da. Prikupnega poročnega obreda so se udeležili družinski člani in pripadniki britanske kraljeve družine, manjkalo pa ni niti prepoznavnih obrazov iz sveta glasbe in zabave. Med njimi je bila tudi manekenka Cara Delevingne, ki je želela biti nekaj posebnega, zato je na poroko prišla v fraku znamke Burberry ter s cilindrom namesto klobukom.

Zaradi izbire garderobe je zvezdnica povzročila burno debato, ali je njena oprava sploh primerna za tak kraljevi dogodek, kot je poroka vnukinje kraljice Elizabete II. Zdaj je 26-letnica pojasnila, da se je pred tem posvetovala z nevesto in dobila pozitiven odgovor.

"Eugenie je moja prijateljica že od malih nog, jaz pa sem si res želela nositi frak. Zato sem ji poslala sporočila o tem, kako bi se rada oblekla za njeno poroko in odločno mi je odgovorila, da drugega ni niti pričakovala." Novinarju je še dodala, da je dobila veliko pozitivnih komentarjev: "Zelo si pogumna, da si to oblekla, jaz pa sem na to odgovorila, da ne razumem zakaj, saj je takšna obleka res udobna."