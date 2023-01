Princesa Eugenie je noseča, z možem se bosta razveselila drugega otroka

Kraljeva družina se bo poleti povečala za še enega člana. Princesa Eugenie in njen mož Jack Brooksbank bosta postala drugič starša, so sporočili iz Buckinghamske palače, novico pa je potrdila tudi princesa, ki je zapisala: "Z veseljem sporočamo, da se bo naša družina poleti povečala." Zapisu je dodala tudi fotografijo s sinom Augustom , ki bo kmalu postal starejši brat.

Zakonca sta se prvega otroka razveselila februarja 2021. "Njena kraljeva visokost princesa Eugenie je danes, 9. februarja 2021, varno povila sina," so v izjavi za javnost sporočili iz palače. "Kraljica, vojvoda Edinburški, vojvoda Yorški, Sarah, vojvodinja Yorška in gospod ter gospa Brooksbank so že bili obveščeni in se veselijo novice," so še dodali v izjavi.