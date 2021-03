Princesa Eugenie objavila novi družinski fotografiji

Slavljenka se je za vsa rojstnodnevna voščila kasneje zahvalila tudi na družbenih omrežjih, kjer je delila dve novi fotografiji. Na prvi oba z možem žarita od sreče, v naročju pa ponosna mamica Eugenie drži sina, ki nosi bodi, na katerem je všito njegovo ime. Na drugi objavljeni fotografiji pa je njun en mesec in pol stari sinček naslonjen na očkovo ramo in se ob tem nadobudno razgleduje naokrog.

Eugenie in Jack sta se poročila 12. oktobra 2018. Na poroki je bilo okoli 800 gostov, med katerimi so bili seveda tudi člani kraljeve družine, princesina bratranca princ Harry in princ William ter njuni ženi in seveda kraljica Elizabeta II. in vojvoda Edinburški Filip, princ Charles, princ Edwardin grofica Wessexa.