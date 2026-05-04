Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Princesa Eugenie pričakuje tretjega otroka

London, 04. 05. 2026 13.57 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Princesa Eugenie z možem

Princesa Eugenie in njen mož Jack Brooksbank pričakujeta tretjega otroka. Zakonca sta že starša dveh sinov, vesela novica pa prihaja v težkem času za družino, ki se je morala februarja soočiti z aretacijo princesinega očeta, sicer kraljevega mlajšega brata Andrewa.

Kraljeva nečakinja princesa Eugenie in njen mož Jack Brooksbank pričakujeta tretjega skupnega otroka. Veselo novico je na družbenem omrežju sporočila palača, ki je objavila fotografijo princesinih sinov, ki v rokah držita posnetek sonograma, in dodala, da je kralj o novici že obveščen in se veseli skupaj z družino. Objavo je na družbenem omrežju delila tudi princesa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Njena kraljeva visokost princesa Eugenie in gospod Jack Brooksbank z veseljem sporočata, da se bosta poleti razveselila tretjega skupnega otroka. 5-letni August in 2-letni Ernest se prav tako veselita novega sorojenca. Kralj je z novico že seznanjen in je navdušen," so sporočili iz Buckinghamske palače.

Preberi še Princesi Beatrice in Eugenie po očetovi aretaciji želita zaščititi svoje otroke

Princesa Eugenie je mlajša od hčera osramočenega Andrewa in njegove nekdanje žene Sarah Ferguson. Z Brooksbankom se je zaročila leta 2018, po sedmih letih, odkar sta postala par. Poročila sta se oktobra istega leta, poročnega slavja pa so se takrat udeležili tudi pokojna kraljica Elizabeta II. z možem in drugi člani kraljeve družine. Prvorojenca sta se razveselila februarja 2021, maja 2023 pa sta dobila še drugega sina.

Razlagalnik

Kraljica Elizabeta II. je bila britanska monarhinja, ki je vladala od leta 1952 do svoje smrti leta 2022. Bila je najdlje vladajoča monarhinja v britanski zgodovini, njeno obdobje pa je zaznamovalo obdobje velikih družbenih in političnih sprememb, vključno z dekolonizacijo in modernizacijo britanske družbe. Kot simbol stabilnosti je uživala veliko spoštovanje tako doma kot v tujini.

Buckinghamska palača v Londonu služi kot uradna rezidenca in upravno središče britanskih monarhov od leta 1837. Palača ni le dom kraljeve družine, temveč tudi prizorišče številnih državniških dogodkov, kraljevih sprejemov in pomembnih protokolarnih obveznosti. Je eden najbolj prepoznavnih simbolov britanske države in priljubljena turistična znamenitost.

Sarah Ferguson, znana tudi kot vojvodinja Yorška, je bila med letoma 1986 in 1996 poročena s princem Andrewom. Čeprav sta se ločila, je ostala pomembna osebnost v javnosti in ohranja tesne stike s svojima hčerkama, princesama Beatrice in Eugenie. Znana je po svojem humanitarnem delu, pisanju knjig in kot avtorica številnih projektov, s katerimi se je uveljavila neodvisno od svojih kraljevih povezav.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
princesa eugenie jack brooksbank otrok nosečnost kraljeva družina

Cameron Diaz pri 53 letih še tretjič mama

Romantična objava zaljubljenega Petra in Anastasie: Več kot le zgodba

24ur.com Princesa Eugenie je noseča, z možem se bosta razveselila drugega otroka
Zadovoljna.si Princesa Eugenie in njen mož pričakujeta tretjega otroka
Bibaleze.si Razkrita skrivnost britanske kraljeve družine
Zadovoljna.si Kraljevi par pričakuje že četrtega otroka
Bibaleze.si Britanska princesa znova noseča
Bibaleze.si Prihaja nov kraljevi dojenček: princesa hrvaških korenin pričakuje otroka z brunejskim princem
24ur.com Princesi Beatrice in Eugenie po očetovi aretaciji želita zaščititi svoje otroke
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Britanska princesa znova noseča
"Izgubljeni so": slovenska strokovnjakinja razkriva, kaj se dogaja z mladimi
"Izgubljeni so": slovenska strokovnjakinja razkriva, kaj se dogaja z mladimi
Igralec ob rojstnem dnevu ganil z družinsko fotografijo
Igralec ob rojstnem dnevu ganil z družinsko fotografijo
Zgodba, ki se je začela zaradi otrok, danes pa jo pozna cela Slovenija
Zgodba, ki se je začela zaradi otrok, danes pa jo pozna cela Slovenija
zadovoljna
Portal
Pokazala dekolte v obleki, ki ni ostala neopažena
Razkrivamo, kje so Slovenke in Slovenci preživeli prvomajske praznike
Razkrivamo, kje so Slovenke in Slovenci preživeli prvomajske praznike
Princesa sporočila veselo novico in razveselila kralja
Princesa sporočila veselo novico in razveselila kralja
Kontroverzna obutev iz 2000-ih spet navdušuje
Kontroverzna obutev iz 2000-ih spet navdušuje
vizita
Portal
Išias in bolečine v križu: kaj res pomaga
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu
Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu
cekin
Portal
Pogodba z otroki: Ali je uradni dogovor rešitev za sobivanje?
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
moskisvet
Portal
F1-kamera se v Miamiju ni mogla 'odlepiti' od hrvaške starlete
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
dominvrt
Portal
Delovna akcija: Zahtevna prenova doma s težko zgodbo
To so gospodinjska dela, ki jih otroci lahko opravljajo glede na starost
To so gospodinjska dela, ki jih otroci lahko opravljajo glede na starost
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
okusno
Portal
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hranljiv obrok v 5 minutah: napitek, ki nasiti in napolni z energijo
Hranljiv obrok v 5 minutah: napitek, ki nasiti in napolni z energijo
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
voyo
Portal
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
FNC 30
FNC 30
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692