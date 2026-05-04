Princesa Eugenie pričakuje tretjega otroka

Kraljeva nečakinja princesa Eugenie in njen mož Jack Brooksbank pričakujeta tretjega skupnega otroka. Veselo novico je na družbenem omrežju sporočila palača, ki je objavila fotografijo princesinih sinov, ki v rokah držita posnetek sonograma, in dodala, da je kralj o novici že obveščen in se veseli skupaj z družino. Objavo je na družbenem omrežju delila tudi princesa.
"Njena kraljeva visokost princesa Eugenie in gospod Jack Brooksbank z veseljem sporočata, da se bosta poleti razveselila tretjega skupnega otroka. 5-letni August in 2-letni Ernest se prav tako veselita novega sorojenca. Kralj je z novico že seznanjen in je navdušen," so sporočili iz Buckinghamske palače.
Princesa Eugenie je mlajša od hčera osramočenega Andrewa in njegove nekdanje žene Sarah Ferguson. Z Brooksbankom se je zaročila leta 2018, po sedmih letih, odkar sta postala par. Poročila sta se oktobra istega leta, poročnega slavja pa so se takrat udeležili tudi pokojna kraljica Elizabeta II. z možem in drugi člani kraljeve družine. Prvorojenca sta se razveselila februarja 2021, maja 2023 pa sta dobila še drugega sina.
Kraljica Elizabeta II. je bila britanska monarhinja, ki je vladala od leta 1952 do svoje smrti leta 2022. Bila je najdlje vladajoča monarhinja v britanski zgodovini, njeno obdobje pa je zaznamovalo obdobje velikih družbenih in političnih sprememb, vključno z dekolonizacijo in modernizacijo britanske družbe. Kot simbol stabilnosti je uživala veliko spoštovanje tako doma kot v tujini.
Buckinghamska palača v Londonu služi kot uradna rezidenca in upravno središče britanskih monarhov od leta 1837. Palača ni le dom kraljeve družine, temveč tudi prizorišče številnih državniških dogodkov, kraljevih sprejemov in pomembnih protokolarnih obveznosti. Je eden najbolj prepoznavnih simbolov britanske države in priljubljena turistična znamenitost.
Sarah Ferguson, znana tudi kot vojvodinja Yorška, je bila med letoma 1986 in 1996 poročena s princem Andrewom. Čeprav sta se ločila, je ostala pomembna osebnost v javnosti in ohranja tesne stike s svojima hčerkama, princesama Beatrice in Eugenie. Znana je po svojem humanitarnem delu, pisanju knjig in kot avtorica številnih projektov, s katerimi se je uveljavila neodvisno od svojih kraljevih povezav.
