Princesa Eugenie pričakuje tretjega otroka

Kraljeva nečakinja princesa Eugenie in njen mož Jack Brooksbank pričakujeta tretjega skupnega otroka. Veselo novico je na družbenem omrežju sporočila palača, ki je objavila fotografijo princesinih sinov, ki v rokah držita posnetek sonograma, in dodala, da je kralj o novici že obveščen in se veseli skupaj z družino. Objavo je na družbenem omrežju delila tudi princesa.

"Njena kraljeva visokost princesa Eugenie in gospod Jack Brooksbank z veseljem sporočata, da se bosta poleti razveselila tretjega skupnega otroka. 5-letni August in 2-letni Ernest se prav tako veselita novega sorojenca. Kralj je z novico že seznanjen in je navdušen," so sporočili iz Buckinghamske palače.

Princesa Eugenie je mlajša od hčera osramočenega Andrewa in njegove nekdanje žene Sarah Ferguson. Z Brooksbankom se je zaročila leta 2018, po sedmih letih, odkar sta postala par. Poročila sta se oktobra istega leta, poročnega slavja pa so se takrat udeležili tudi pokojna kraljica Elizabeta II. z možem in drugi člani kraljeve družine. Prvorojenca sta se razveselila februarja 2021, maja 2023 pa sta dobila še drugega sina.