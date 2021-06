Princesa Eugenie s sledilci delila nov videoposnetek sina Augusta

Članica kraljeve družine, ki je februarja letos skupaj z možem Jackom Brooksbankom izrekla dobrodošlico sinu Augustu Philipu Hawku Brooksbanku , je sedaj s svojimi sledilci delila videoposnetek malčka. "Danes je dan oceanov, dan za slavljenje naših čudovitih oceanov in vsega, kar s seboj prinesejo, ter dan, ko lahko opozorimo na njihovo pomembnost in vpliv na naš vsakdan."

Princesa je na Instagram poleg videoposnetka pred dnevi objavila tudi čestitko svojemu bratrancu princu Harryju in njegovi ženi Meghan Markle ob rojstvu njune hčerke Lilibet “Lili” Diane : "Čestitke draga bratranec in sestrična, zelo smo veseli za vaju."

Novico o nosečnosti pa je nedavno naznanila tudi 32-letna princesa Beatrice, starejša sestra princese Eugenie, ki otroka pričakuje z možem Edoardom Mapellijem Mozzijem.

Eugenie in Jack sta se poročila 12. oktobra 2018. Na poroki z 800 gosti so se med drugim pojavili tudi znani obrazi: Kate Moss, Cara Delevigne in Cressida Bonas. Poroke se je udeležil tudi pevec Robbie Williams z ženo Aydo Field, njuna hčerka Teddy pa je bila ena od prikupnih družic, ki so raznašale cvetje. Prisotni so bili tudi vsi člani kraljeve družine.