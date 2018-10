Princesa Eugenie se bo poročila s prirejevalcem zabav

Kraljevi par se je zaročil januarja letos, pred tem pa sta bila v razmerju pravljičnih sedem let. Njun poročni obred bo potekal na isti lokaciji, kjer sta si večno zvestobo prisegla tudi Meghan Markle in princ Harry. Zanimiva bo celotna postavitev in okrasitev poroke, saj je princesa jasno izpostavila, da na obredu ne bo plastike. Sama je izjemno zavedna do okolja in se je že pred časom odločila, da zavrže vso plastiko znotraj svojega doma. Za britanski Vogueje izjavila, da želi biti ekološko zavedna tudi na svoji poroki.

Poroka se bo od Meghanine in Harryjeve razlikovala tudi po tem, da ne bo trajala zgolj en dan, temveč kar dva. Poročni obred se bo nadaljeval v festivalno rajanje s čajanko, znane pa so tudi nekatere druge zanimive podrobnosti, kot so recimo odzivi Eugeniejine družine na njenega izbranca, ki je bil v preteklosti natakar, kasneje prirejevalec zabav in je trenutno tudi ambasador podjetjaCasamigos Tequila, katerega lastnik je igralec George Clooney. V enem izmed intervjujev je Jack priznal, da bi si želel v prihodnosti ustvariti lastno verigo pubov v Veliki Britaniji in po svetu.