Princesa Eugenie se je razveselila prvorojenca

Kraljica Elizabeta II . se je razveselila devetega pravnuka, princesa Eugenie in Jack Brooksbank sta se tako razveselila sina. "Njeno kraljevo veličanstvo princesa Eugenie je danes, 9. februarja 2021, ob 8:55 v porodnišnici v Portlandu rodila sina. Prisoten je bil tudi Jack Brooksbank," so zapisali na uradnem kraljevem profilu na Twitterju .

V javnem obvestilu je kraljeva družina še zapisala: "To je prvi otrok princese Eugenie in Jacka Brooksbanka, prvi vnuk princa Andrewa, vojvode Yorškega in Sarah Ferguson ter deveti pravnuk kraljice Elizabete II. in vojvode Edinburškega. Njeno kraljevsko veličanstvo in njen otrok se počutita dobro."

Veselo novico je na Instagramu potrdila tudi princesa Eugenia, ki je delila črno-belo fotografijo svoje, soprogove in sinove dlani. 30-letna sestrična princa Harryja in princa Williama je novico o nosečnosti prvič delila septembra, ko je na Instagramu delila fotografijo otroških copatkov: "Z Jackom se tako zelo veseliva začetka leta 2021 ..."

Eugenie in Jack sta se poročila 12. oktobra 2018. Na poroki je bilo okoli 800 gostov, med drugim Kate Moss, Cara Delevigne in Cressida Bonas. Poroke se je udeležil tudi pevec Robbie Williams z ženoAydo Field, njuna hčerka Teddy pa je bila ena od prikupnih družic, ki so raznašale cvetje.

Na poroki so bili tudi vsi člani kraljeve družine, princesina bratranca princ Harry in princ William ter njuni ženi in seveda kraljica, vojvoda Edinburški, princ Charles, princ Edwardin grofica Wessexa. Poročni sprejem je bil v Royal Lodgeju, domu Eugeniejinih staršev (princ Andrewin Sarah).