Princesa Eugenie sporočila ime prvorojenca: August Filip

Kraljica Elizabeta II. se je pred nekaj tedni razveselila devetega pravnuka, princesa Eugenie in Jack Brooksbank sta se tako razveselila sina, ki sta ga poimenovala August Filip Hawke Brooksbank . Novico sta starša delila na Instagramu , kjer sta delila tudi galerijo skupnih fotografij.

"Želeli smo vam predstaviti Augusta Filipa Hawka Brooksbanka," je ob objavi zapisala princesa Eugenie, "Hvala za vsa čudovita sporočila. Naša srca so polna ljubezni do sina, besede tega ne morejo izraziti. Veseli smo, da lahko te fotografije delimo z vami." Ime Filip sta posvetila 99-letnemu soprogu kraljice Elizabete II., ki so ga pred dnevi zaradi slabega počutja prepeljali v bolnišnico v Londonu, v kateri bo verjetno ostal še nekaj dni.