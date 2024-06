Princesa Kate čestitala princu Williamu: Vsi te imamo zelo radi!

Princ William praznuje 42. rojstni dan, njegov osebni praznik pa je s prisrčno fotografijo obeležila njegova družina in tako valižanskega princa prikazala v bolj sproščenem vzdušju. Kot je znano, se družina, odkar je princesa Kate zbolela za rakom, spopada s težkim obdobjem, prav njen mož pa naj bi ji bil v največjo oporo, saj je prevzel dobršen del skrbi za njune tri otroke in v tem času na stranski tir postavil tudi marsikatero kraljevo obveznost.

Sedaj 10-letni princ George je po Williamu naslednji na vrsti za prestol, njegovi devetletni sestri in šestletnemu bratcu pa bo to najverjetneje prihranjeno.

Prestolonaslednik se je pred dnevi znašel v središču špekulacij, da podpira očetov pristop k zmanjševanju sredstev za monarhijo, pojavile pa so se tudi govorice, da naj bi si William želel, da njegova mlajša otroka, Charlotte in Louis , ne bi opravljala kraljevih dolžnosti. Kot je za Daily Mail zapisal Richard Eden , mu je vir blizu kraljeve družine zaupal: "Ko se bodo starejši člani kraljeve družine upokojili, kralj k opravljanju njihovih nalog ne bo povabil mlajših članov. Ni še znano, ali si William sploh želi, da bi njegova mlajša otroka opravljala službo kot člana kraljeve družine."

Med tem se je prvič po božiču v javnost vrnila valižanska princesa, ki se je udeležila rojstnodnevne parade Pozdrav zastavi (Trooping the Colour), v čast rojstnega dne kralja Karla. Kate je svojo vrnitev v javnost najprej napovedala z objavo na družbenih omrežjih, kot je zapisala ob fotografiji, na kateri pozira, obdana z zelenjem, ima boljše in slabše dneve, a njeno zdravljenje dobro napreduje. "Veselim se udeležbe na kraljevi rojstnodnevni paradi ta konec tedna s svojo družino in upam, da se bom čez poletje pridružila še nekaj javnim nastopom, hkrati pa vem, da še nisem iz 'gozda'," je še dodala in se zahvalila za vso podporo, ki jo je deležna med bitko z rakom.