Princesa Kate izpustila načrtovani obisk konjskih dirk

Na kočiji so se tako skupaj pripeljali kralj Karel III., kraljica Camilla in princ William. Ob njih je bil tudi član kraljeve družine iz Savdske Arabije. Čeprav je bila Kate odsotna, pa so se dogodka udeležili člani njene družine, denimo mama Carole Middleton in svakinja Alizee Thevenet.

Kate je novico o diagnozi raka sporočila lanskega marca, septembra pa potrdila, da je končala kemoterapijo. "Zdaj se osredotočam na to, da naredim vse, kar je v moji moči, da ostanem brez raka," je dejala tedaj. V zadnjem obdobju je bila sicer zopet pogosteje v javnosti. Nedavno je obiskala muzej Viktorije in Alberta v Londonu, kjer so za obiskovalce odprli muzejski depo.