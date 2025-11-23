Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Princesa Kate na svečanem dogodku objela pevko Jessie J

London, 23. 11. 2025 18.37 | Posodobljeno pred 48 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
2

Princesa Kate se je ob robu koncerta Royal Variety srečala s pevko Jessie J. Po krajšem pogovoru sta se zvezdnici, ki sta v zadnjem obdobju obe preboleli raka, objeli. "Zavedava se, da to ni lahko, še posebej, ko si na očeh javnosti," je po srečanju dejala pevka.

Princesa Kate se je po dveh letih skupaj z možem, princem Williamom, znova udeležila znamenitega koncerta Royal Variety v londonski Royal Albert Hall. Princesa se je tam srečala s številnimi zvezdniki in zvezdnicami.

Pozornost javnosti pa je pritegnilo srečanje med Kate in pevko Jessie J. Po krajšem pogovoru sta se članica kraljeve družine in pevka objeli. "Kot mama mami, ki je nedavno prebolela raka, sem jo le želela objeti. Zavedava se, da to ni lahko, še posebej, ko si na očeh javnosti," je za Independent po dogodku dejala Jessie J.

Obe sta se v zadnjem obdobju namreč soočili z diagnozo raka. Kate se je v začetku lanskega leta umaknila iz javnosti, v zadnjem času pa večkrat poudarila, da se je po prebolelem raku težko vrniti v javno življenje. Nedavno jo je občinstvo ob ogledu tekme na Wimbledonu pozdravilo s stoječimi ovacijami.

Zdravljenje Jessie, ki je zbolela letos poleti, še poteka. Pevka je morala zaradi diagnoze odpovedati ameriški del turneje, evropskega pa je prestavila na pomlad.

kate middleton jessie j rak srečanje
Naslednji članek

Dirka formule 1 v Las Vegasu privabila številne zvezde

SORODNI ČLANKI

Jessie J zaradi nove operacije odpovedala turnejo

Pevka Jessie J po dveh mesecih znova hospitalizirana: Na srečo ni krvni strdek

Jessie J sporočila, da je bila operacija raka dojk uspešna

Ganljiva objava Jessie J iz bolnišnice: Vedno pokažem lepe in težke trenutke

Jessie J s solznimi očmi: To je zadnji nastop, preden grem premagati raka

Pevka Jessie J razkrila diagnozo raka dojk

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
U1697915075021
23. 11. 2025 19.13
te se objemajo golobova se pa…
ODGOVORI
0 0
Boka972
23. 11. 2025 18.46
+1
Lahko objame ali ne?
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363