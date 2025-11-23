Princesa Kate na svečanem dogodku objela pevko Jessie J

Princesa Kate se je po dveh letih skupaj z možem, princem Williamom , znova udeležila znamenitega koncerta Royal Variety v londonski Royal Albert Hall. Princesa se je tam srečala s številnimi zvezdniki in zvezdnicami.

Pozornost javnosti pa je pritegnilo srečanje med Kate in pevko Jessie J. Po krajšem pogovoru sta se članica kraljeve družine in pevka objeli. "Kot mama mami, ki je nedavno prebolela raka, sem jo le želela objeti. Zavedava se, da to ni lahko, še posebej, ko si na očeh javnosti," je za Independent po dogodku dejala Jessie J.

Obe sta se v zadnjem obdobju namreč soočili z diagnozo raka. Kate se je v začetku lanskega leta umaknila iz javnosti, v zadnjem času pa večkrat poudarila, da se je po prebolelem raku težko vrniti v javno življenje. Nedavno jo je občinstvo ob ogledu tekme na Wimbledonu pozdravilo s stoječimi ovacijami.

Zdravljenje Jessie, ki je zbolela letos poleti, še poteka. Pevka je morala zaradi diagnoze odpovedati ameriški del turneje, evropskega pa je prestavila na pomlad.