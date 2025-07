Princesa Kate na Wimbledonu požela stoječe ovacije in bučen aplavz

Princesa Kate se je udeležila finala teniškega turnirja med Poljakinjo Igo Swiatek in Američanko Amando Anisimovo na Wimbledonu. Ob prihodu na tribuno je bila deležna toplega sprejema občinstva. Njen prihod so namreč pospremili z bučnim aplavzom in stoječimi ovacijami.