Princesa Kate spregovorila o raku: Po zdravljenju je zelo težko

Po njenih besedah je popolno okrevanje 'res težko'. "To vsakomur spremeni življenje, tako prva diagnoza kot zdravljenje po njem. To je izkušnja, ki spremeni življenje bolniku in tudi družini. Včasih se tega sploh ne zavedamo, saj ni nujno. Zlasti ko gre za prvo bolezen, se ne zavedamo nujno, kako velik vpliv bo imela," je še dejala princesa Catherine.

Da ponovno zaživiš v normalno življenje, je po njenih besedah potreben čas, saj greš tudi kasneje še vedno čez težke preizkušnje. "Ko zaključiš aktivno zdravljenje, je lahko zelo neprijetno," je povedala.

Gre za princesin prvi javni nastop, potem ko je junija odpovedala vnaprej potrjeno udeležbo na konjskih dirkah Royal Ascot.