Princesa Leonor na svoj 18. rojstni dan prisegla zvestobo španski ustavi

"Prisežem, da bom vestno opravljala svoje dolžnosti, spoštovala ustavo in zakone, spoštovala pravice državljanov in avtonomnih skupnosti ter ostala zvesta kralju," je princesa Leonor dejala v spodnjem domu parlamenta v Madridu. Z omenjenimi besedami je španska prestolonaslednica na svoj 18. rojstni dan prisegla zvestobo španski ustavi. Danes bo 18-letnica imela dogodek tudi v kraljevi palači v Madridu, ki mu bo sledilo še družinsko srečanje v palači El Pardo.

Na tisoče ljudi se je zbralo na ulicah, ko je kraljeva družina potovala od kraljeve palače do parlamenta. Ljudje so navijali in mahali s španskimi zastavami, po vsej prestolnici pa so bile razstavljene velike slike princese, ki bo nekoč s prevzemom prestola postala prva španska kraljica po letu 1868. Madridska mestna hiša je na osrednjem trgu Puerta del Sol postavila velikanske zaslone, da bi lahko javnost v živo spremljala prenos kratke slovesnosti. Ta se je zaključila z vojaško parado pred parlamentom.