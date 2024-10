Princesa nazaj na dolžnosti, obiskala družine žrtev napada z nožem

Valižanska princesa Catherine je presenetila s prvim nastopom v javnosti. Skupaj s princem Williamom je obiskala mesto Southport in se srečala z žalujočimi družinami treh otrok, ki so bili julija ubiti v napadu z nožem. Princ in princesa sta z njimi opravila zasebno srečanje, poklepetala pa sta tudi z reševalci, ki so se prvi odzvali in odhiteli na kraj tragičnega dogodka.

To je bil princesin prvi uradni javni nastop, odkar je končala zdravljenje s kemoterapijo. Kraljevi viri pravijo, da se je odločila pridružiti princu Williamu, da bi izkazala svojo podporo, empatijo in sočutje do lokalne skupnosti.

Spomnimo, napad se je odvil na plesni delavnici, posvečeni zvezdnici Taylor Swift, ki se je tudi sama odzvala na grozote in zapisala, da je popolnoma v šoku in zgrožena, ter dodala, da ne najde pravih besed. "Družinam in ljubljenim tistih, ki so tako tragično izgubili življenja, in vsem tistim, ki jih je prizadel ta resnično grozljiv napad, izrekamo naše najiskrenejše sožalje, molitve in globoko sočutje," pa je v izjavi takrat dejal kralj Karel III.

Izjavo javnosti sta že takrat podala tudi valižanska princ in princesa. "Kot starša si ne moreva predstavljati, kaj preživljajo družine, prijatelji in ljubljeni tistih, ki so bili danes ubiti in ranjeni v Southportu. Vsem vpletenim v ta grozljiv in gnusen napad pošiljamo našo ljubezen, misli in molitve. Hvala tudi reševalcem, ki so kljub najgrozljivejšim prizorom pokazali sočutje in strokovnost, ko vas je vaša skupnost najbolj potrebovala," sta zapisala na omrežje X.