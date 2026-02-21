Princesi Beatrice in Eugenie po očetovi aretaciji želita zaščititi svoje otroke

Princesi Beatrice in Eugenie se spopadata z družinsko dramo na svoj način. Po očetovi aretaciji, ki ga sumijo kršitve javne funkcije, se sestri skušata izogibati celotni situaciji in se v javnosti ne želita izpostaviti, kot je za People povedal vir blizu kraljeve družine, pa sta osredotočeni na svoje otroke in njihovo zaščito.
37-letna Beatrice in 35-letna Eugenie se, vse od razkritja uničujočih dokumentov, ki so obremenilni za očeta, omenjajo pa tudi njuno mamo Sarah Ferguson, s staršema družita na zasebnih dogodkih, ki niso vzbujali veliko pozornosti javnosti. "Skušata se izogniti vsemu. Imata otroke, ki so še zelo mladi, govori pa se o njihovem dedku. Osredotočata se na zaščito lastnih otrok," je za People povedal vir blizu sester.
Beatrice se je leta 2020 poročila z Edoardom Mapellijem Mozzijem, s katerim ima dve hčerki in je mačeha njegovega sina iz prejšnje zveze. Eugenie pa se je leta 2018 poročila z Jackom Brooksbankom, s katerim ima dva sina.
Kot je še dodal vir, sestri zdaj sestavljata koščke sestavljanke še za nazaj in ugotavljata, da so ju izrabili. "Ob tem najverjetneje čutita izdajo. Imata zlomljeno srce, a oče je še vedno oče in mama je še vedno mama. Ljubezni do staršev ne moreš ugasniti kot žarnico. To je zanju zelo boleče obdobje," je še povedal vir.
Andrew aretiran, kralj spoštuje zakon
Ko je pred kratkim policija aretirala kraljevega brata, je ta novico sprejel z zaskrbljenostjo, a poudaril, da je zakon treba spoštovati, so sporočili iz Buckinghamske palače. "Na vrsti je celosten, pošten in pravilen postopek, s katerim se bo to vprašanje preiskalo na ustrezen način in s strani ustreznih organov," je navedel v pisni izjavi in dodal: "Z globoko zaskrbljenostjo sem izvedel novico o Andrewu Mountbattenu-Windsorju in sumu kršitve javne funkcije. Na vrsti je celosten, pošten in pravilen postopek, s katerim se bo to vprašanje preiskalo na ustrezen način in s strani ustreznih organov." Poudaril je, da bo spoštoval delo policije, z družino pa bodo še naprej opravljali svoje dolžnosti in služili narodu.
Princ Andrew, vojvoda Yorka, je sin britanske kraljice Elizabete II. in princa Philipa. Rodil se je leta 1960 in je drugi sin ter tretji otrok kraljevega para. V britanski kraljevi družini je znan kot eden od štirih otrok kraljice Elizabete II., poleg princa Charlesa, princese Anne in princa Edwarda. V preteklosti je služil v Kraljevi mornarici, vključno z vojno za Falklandske otoke, kasneje pa se je posvetil javnim in dobrodelnim dejavnostim.
Epsteinov škandal se nanaša na obtožbe proti ameriškemu finančniku in obsojenemu spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu, ki naj bi izkoriščal in spolno zlorabljal mladoletna dekleta v obdobju več kot desetletja. Obtožbe vključujejo trgovino z belim blagom in zaroto za spolno zlorabo mladoletnic. Njegova mreža je vključevala številne vplivne posameznike iz politike, gospodarstva in zabave, kar je povzročilo veliko mednarodno pozornost in preiskave.
Sarah Ferguson, vojvodinja Yorka, je nekdanja žena princa Andrewa in mati princese Beatrice ter princese Eugenie. Poročila sta se leta 1986 in ločila leta 1996, vendar sta kljub ločitvi ohranila prijateljski odnos. Sarah je znana po svojem delu na področju dobrodelnosti, pisanja knjig za otroke in javnih nastopih, čeprav je bila v preteklosti vpletena tudi v nekaj medijskih škandalov.
