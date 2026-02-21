Princesi Beatrice in Eugenie po očetovi aretaciji želita zaščititi svoje otroke

Princesi Beatrice in Eugenie se spopadata z družinsko dramo na svoj način. Po očetovi aretaciji, ki ga sumijo kršitve javne funkcije, se sestri skušata izogibati celotni situaciji in se v javnosti ne želita izpostaviti, kot je za People povedal vir blizu kraljeve družine, pa sta osredotočeni na svoje otroke in njihovo zaščito.

Princesi Eugenie in Beatrice z mamo Sarah Ferguson. FOTO: Profimedia

37-letna Beatrice in 35-letna Eugenie se, vse od razkritja uničujočih dokumentov, ki so obremenilni za očeta, omenjajo pa tudi njuno mamo Sarah Ferguson, s staršema družita na zasebnih dogodkih, ki niso vzbujali veliko pozornosti javnosti. "Skušata se izogniti vsemu. Imata otroke, ki so še zelo mladi, govori pa se o njihovem dedku. Osredotočata se na zaščito lastnih otrok," je za People povedal vir blizu sester. Beatrice se je leta 2020 poročila z Edoardom Mapellijem Mozzijem, s katerim ima dve hčerki in je mačeha njegovega sina iz prejšnje zveze. Eugenie pa se je leta 2018 poročila z Jackom Brooksbankom, s katerim ima dva sina.

Kot je še dodal vir, sestri zdaj sestavljata koščke sestavljanke še za nazaj in ugotavljata, da so ju izrabili. "Ob tem najverjetneje čutita izdajo. Imata zlomljeno srce, a oče je še vedno oče in mama je še vedno mama. Ljubezni do staršev ne moreš ugasniti kot žarnico. To je zanju zelo boleče obdobje," je še povedal vir.

Andrew aretiran, kralj spoštuje zakon

Ko je pred kratkim policija aretirala kraljevega brata, je ta novico sprejel z zaskrbljenostjo, a poudaril, da je zakon treba spoštovati, so sporočili iz Buckinghamske palače. "Na vrsti je celosten, pošten in pravilen postopek, s katerim se bo to vprašanje preiskalo na ustrezen način in s strani ustreznih organov," je navedel v pisni izjavi in dodal: "Z globoko zaskrbljenostjo sem izvedel novico o Andrewu Mountbattenu-Windsorju in sumu kršitve javne funkcije. Na vrsti je celosten, pošten in pravilen postopek, s katerim se bo to vprašanje preiskalo na ustrezen način in s strani ustreznih organov." Poudaril je, da bo spoštoval delo policije, z družino pa bodo še naprej opravljali svoje dolžnosti in služili narodu.