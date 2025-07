Princesi Catherine in Charlotte navdušili občinstvo na finalu Wimbledona

Princesa Charlotte, ki se je Wimbledona prvič udeležila pred dvema letoma, je znova ukradla pozornost na tribunah teniškega turnirja, saj si je finale ogledala v družbi staršev, princese Catherine in princa Williama, ter starejšega brata, princa Georgea. Medtem ko je bila pozornost teniškega občinstva usmerjena na dvoboj med Jannikom Sinnerjem in Carlosom Alcarazom, so bili modni poznavalci pozorni na očarljivi dvojec – valižansko princeso in njeno desetletno hčerko.