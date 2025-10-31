Princesi pred očetovo izgubo naziva odpotovali iz Velike Britanije

Princesi Beatrice in Eugenie, hčerki zdaj že nekdanjega princa Andrewa, se trenutno mudita zunaj meja Združenega kraljestva. Princesi, ki bosta za razliko od staršev obdržali svoja naziva, so opazili v Parizu in Savdski Arabiji.

Princesi Beatrice in Eugenie z očetom, ki je izgubil naziv princa. FOTO: AP icon-expand

Obe princesi, ki za razliko od staršev v skladu s pravili, ki jih je leta 1917 uveljavil kralj Jurij V., ohranjata svoja naziva, sta se v tujino odpravili tik pred naznanilom Buckinghamske palače, da bo mlajši brat kralja Karla III. izgubil naziv, ki ga je prejel ob rojstvu.