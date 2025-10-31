Svetli način
Princesi pred očetovo izgubo naziva odpotovali iz Velike Britanije

London, 31. 10. 2025 11.39 | Posodobljeno pred 1 uro

Princesi Beatrice in Eugenie, hčerki zdaj že nekdanjega princa Andrewa, se trenutno mudita zunaj meja Združenega kraljestva. Princesi, ki bosta za razliko od staršev obdržali svoja naziva, so opazili v Parizu in Savdski Arabiji.

Medtem ko je njun oče Andrew poleg vseh častnih nazivov izgubil še naziv princa, se princesi Beatrice in Eugenie mudita zunaj meja Združenega kraljestva. Princeso Eugenie so opazili s kolegicami v Parizu, princeso Beatrice pa na dogodku neprofitne organizacije v Savdski Arabiji.

Princesi Beatrice in Eugenie z očetom, ki je izgubil naziv princa.
Princesi Beatrice in Eugenie z očetom, ki je izgubil naziv princa. FOTO: AP

Obe princesi, ki za razliko od staršev v skladu s pravili, ki jih je leta 1917 uveljavil kralj Jurij V., ohranjata svoja naziva, sta se v tujino odpravili tik pred naznanilom Buckinghamske palače, da bo mlajši brat kralja Karla III. izgubil naziv, ki ga je prejel ob rojstvu.

Preberi še Princ Andrew izgubil še naziv princa

Ne le naziva, Andrew Mountbatten Windsor bo izgubil tudi svoj dom. Kot piše v izjavi Palače, se bo moral izseliti iz razkošne palače Royal Lodge. Vse to je posledica prijateljevanja s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom in obtožb spolnega nasilja. V knjigi spominov je Virginia Giuffre namreč opisala tri primere, v katerih naj bi imel princ Andrew z njo spolne odnose. Svoje ime si je tretji otrok pokojne kraljice Elizabete II. leta 2019 skušal oprati z zdaj neslavnim intervjujem za BBC-jev Newsnight. Zatem se je umaknil iz javnosti.

tron3
31. 10. 2025 12.45
+1
V Gitmo!!!! na počitnice brez povratka!!!
ODGOVORI
1 0
reakcionar
31. 10. 2025 12.36
Odšel bo v egzil v Savdovo Barabijo, kjer bo lahko užival v kraljevih haremih.
ODGOVORI
0 0
seter73
31. 10. 2025 12.36
+1
vcasih so rekli vauu lej ta je kot princesa, no tile dve se tice naziv a nista iz ihana
ODGOVORI
1 0
Rožica33
31. 10. 2025 12.20
+4
Pa kaj majo te ikebane na glavi
ODGOVORI
4 0
modelx
31. 10. 2025 12.12
+3
grdosije
ODGOVORI
3 0
modelx
31. 10. 2025 12.12
+2
hčerki, namreč
ODGOVORI
2 0
bu?e24 1
31. 10. 2025 12.13
+3
Tatini sinovi
ODGOVORI
3 0
mario7
31. 10. 2025 12.08
+2
Če bi kaj več napisali o holobu in veliko manj o tej pokvarjeni kraljevini bi bilo tudi dobro.
ODGOVORI
5 3
fotr80
31. 10. 2025 12.04
+6
se pred tem so ga zalozil s kešom, da bo revcek lagano zivel.
ODGOVORI
6 0
NeXadileC
31. 10. 2025 12.02
+6
Predstavo delajo... Posipanje pepelom vseh v Palači...
ODGOVORI
6 0
