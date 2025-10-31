Princesi pred očetovo izgubo naziva odpotovali iz Velike Britanije

Medtem ko je njun oče Andrew poleg vseh častnih nazivov izgubil še naziv princa, se princesi Beatrice in Eugenie mudita zunaj meja Združenega kraljestva. Princeso Eugenie so opazili s kolegicami v Parizu, princeso Beatrice pa na dogodku neprofitne organizacije v Savdski Arabiji.
Obe princesi, ki za razliko od staršev v skladu s pravili, ki jih je leta 1917 uveljavil kralj Jurij V., ohranjata svoja naziva, sta se v tujino odpravili tik pred naznanilom Buckinghamske palače, da bo mlajši brat kralja Karla III. izgubil naziv, ki ga je prejel ob rojstvu.
Ne le naziva, Andrew Mountbatten Windsor bo izgubil tudi svoj dom. Kot piše v izjavi Palače, se bo moral izseliti iz razkošne palače Royal Lodge. Vse to je posledica prijateljevanja s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom in obtožb spolnega nasilja. V knjigi spominov je Virginia Giuffre namreč opisala tri primere, v katerih naj bi imel princ Andrew z njo spolne odnose. Svoje ime si je tretji otrok pokojne kraljice Elizabete II. leta 2019 skušal oprati z zdaj neslavnim intervjujem za BBC-jev Newsnight. Zatem se je umaknil iz javnosti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.