Princeso Diano mama v zadnjem pogovoru označila za vlačugo

Dokumentarec vključuje intervjuje z Dianinimi tesnimi prijatelji in ostalim njenim osebjem. 61-letni Burrell pa je najprej delala za kraljico Elizabeto II. , potem pa je leta 1987 postal Dianin butler ter v tej vlogi ostal vse do njene smrti.

O prepiru med princeso Diano in njeno mamo je pripovedoval Dianin nekdanji butler Paul Burrell , ki je v novem dokumentarcu Princess Diana's wicked stepmother govoril predvsem o princesinem razmerju z mačeho Countess Raine Spencer , vendar je občinstvo presenetilo tudi razmerje med princeso in njeno mamo Frances Shand Kydd .

Burrell je dejal, da ne bo nikoli pozabil Dianinega zadnjega pogovora s Frances. "Bil sem ravno v svoji majhni shrambi pod glavnim stopniščem Kensingtonske palače in zaslišal sem ihtenje iz [Dianine] sobe," je začel Burrell. Nato pa ga je Diana poklicala v sobo in hitro stekel po stopnicah navzgor ter jo našel v sobi na tleh, k ušesu pa si je pritiskala telefon. "Pomignila mi je naj pridem bližje, tako da sem lahko slišal, kaj je govorila njena mama in dejala mi je naj poslušam," je pripovedoval Paul.

"Gospa Shand Kydd je tisti večer že nekaj spila," je Burrell pojasnil, preden je začel razlagati, zakaj je Frances svojo hčer poklicala vlačuga. "Dejala je, da je 'vzgojila vlačugo, ki se vlači po mestu z muslimanom', Diana je ihtela in mamo rotila, naj ji ne govori takšnih besed," je povedal princesin nekdanji butler in dodal: "Seveda je bila tako pijana, da je besede kar naprej ponavljala. Diana pa je nato rekla, da bo 'odložila telefon in nikoli več ne bom govorila s tabo' in točno to je naredila. Res ni nikoli več govorila z mamo."

Burrel je dejal, da je bilo s tem njuno razmerje zaključeno. Ne dolgo potem je Diana umrla v prometni nesreči, v katero je bil vpleten tudi njen ljubimec Dodi Fayed. Pred tem pa je bila v razmerju s srčnim kirurgom Hasnatom Khanom. "Njena mama je morala po Dianini smrti živeti s to krivdo," je dejal Burrell. "Prišla je do mene in me vprašala, če ji je odpuščeno in odgovoril sem ji, da nisem pravi naslov za to," je boleč spomin zaključil Paul.