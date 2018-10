Prinčev skrivnostni prstan pritegnil pozornost

Princ Harry je znan po tem, da za razliko od svojega starejšega brata Williama, ki ne nosi niti poročnega prstana, nosi tako poročni prstan, kot tudi druge zanimive dodatke, ki niso ravno v skladu s predpisi kraljevega protokola.

Ob obisku Avstralije, kamor sta se z nosečo soprogo Meghan Markle odpravila kmalu po poroki princese Eugenie in Jacka Brooksbanka, je ob vseh očitnih in javno izpostavljenih dejstvih, med katerimi je tudi novica, da bo kmalu postal oče, pozornost javnosti pritegnil še z enim zanimivim detajlom.

Na prstancu desne roke so številni opazili še nikoli viden prstan. Slednji izstopa tako po svoji velikosti kot tudi barvi. Je namreč precej širok, jeklen in popolnoma črn. Medtem ko so se številni ukvarjali z vprašanjem, kaj točno bi lahko prstan pomenil, pa je revija People z govostjo zatrdila, da so prišli skrivnosti do dna: ''Z gotovostjo trdimo, da princ Harry na svoji desni roki nosi prstan 'Oura' – gre za prstan, ki beleži količino spanja in telesne aktivnosti in je povezan z aplikacijo na pametnem telefonu. Prstan je narejen iz titana, kupiti pa ga je možno v različnih oblikah, barvah in velikostih. Prstan, za katerega se je odločil princ, je iz kolekcije Heritage (Dediščina), stane pa približno 260 evrov.''