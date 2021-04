Princu Andrewu ponudili milijone za prekinitev molka o Epsteinu

Raziskovalni novinar Ian Halperin je britanskemu princu Andrewu ponudil visoko denarno vsoto v zameno za opravljen poligrafski test, ki bi razkril, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati na zloglasnem otoku poslovneža Jeffreyja Epsteina, ki je bil obsojen trgovanja z mladoletnimi spolnimi sužnjami.

Halperin, ki je pred kratkim izdal knjigo z naslovom Controversy: Sex, Lies, Dirty Money, v kateri je med drugim zapisal, da je kraljeva družina medijsko pozornost s prijateljstva medEpsteinomin princem Andrewompreusmerila na princaHarryja in Meghan Markle, sedaj princu ponuja 5,8 milijonov evrov v zameno za poligrafski test, ki bi ga opravili največji strokovnjaki na tem področju. Novinar želi namreč preveriti obtožbe Virginie Roberts Giuffre, ki trdi, da je bila s članom kraljeve družine prisiljena v spolne odnose, ko je bila stara 17 let.

icon-expand Princ Andrew in Virginia

Giuffrejeva je eno izmed številnih deklet, ki so v dokumentarni seriji Jeffrey Epstein: Filthy Rich spregovorile o grozotah, ki so se dogajale na zasebnem otoku ameriškega poslovneža. "Vedela sem, da morem narediti vse, da bo (princ Andrew, op. a.) zadovoljen, saj sta to od mene pričakovala Jeffrey in Ghislaine (Epsteinovo dekle)."

"Če uspešno opravi poligrafski test, mu bo moje investicijsko podjetje takoj nakazalo obljubljeni denar," je zaPage Sixdejal Halperin, ki je v svoji knjigi princa Andrewa označil za 'spolnega odvisneža' in 'drznega ljubimca', ki je celo življenje živel v senci svojega brata, prestolonaslednika princaCharlesain njegovega sinaprincaWilliama. Halperin je za tuji medij povedal še, da med raziskovanjem ni odkril dokazov, ki bi princa, ki vse obtožbe trdno zanika, lahko povezali s spolnimi odnosi z mladoletnimi dekleti, a hkrati je poudaril, "da ni nobenega dvoma, da mu je Epstein prinašal dekleta." Prav to naj bi namreč bil glavni povod za njuno prijateljstvo. "Andrewu dajem priložnost, da si očisti svoje ime," je še povedal znan novinar in pri tem pripomnil, da princu očitno še ne primanjkuje denarja, čeprav je iz javnosti že dlje časa odmaknjen.

Prince Andrew, ki je leta 2019 v izjavi za javnost sporočil, da je pripravljen sodelovati v ameriški preiskavi v vezi z Epsteinom, se na denarno ponudbo za odkritje resnice še ni odzval, prav tako do sedaj še ni sodeloval s preiskovalci, kot je sprva obljubil.