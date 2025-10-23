Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

'Princu Andrewu so všeč blondinke, do njih so mu pomagali zaposleni'

London, 23. 10. 2025 11.11 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
5

Princ Andrew, sicer brat kralja Karla III., se je znova znašel v središču neželene pozornosti. 65-letnika, ki je bil dober prijatelj spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, je v svoji knjigi omenila tudi Virginia Giuffre, ki trdi, da je bila prisiljena v spolni odnos s princem, nove podrobnosti pa je razkril tudi kraljevi biograf, ki navaja, da so mu pri iskanju deklet pomagali njegovi zaposleni in prijatelji.

S spolnimi odnosi obsedeni princ Andrew je rotil svoje zaposlene in prijatelje, da so zanj iskali dekleta in mu urejali srečanja z njimi, najbolj všeč pa so mu bile svetlolaske in balerine, je razkril kraljevi biograf. Osramočeni vojvoda Yorški, ki se je zaradi povezave s spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom znova znašel v središču pozornosti in se je pred dnevi javno odpovedal svojim častnim nazivom, naj bi vse okrog sebe rotil, da mu pomagajo najti dekleta za zmenke, a se ob tem ni zavedal, da je spal s prostitutkami, trdi pisec Andrew Lownie.

Princ Andrew se ne more izogniti povezavam z Jeffreyjem Epsteinom.
Princ Andrew se ne more izogniti povezavam z Jeffreyjem Epsteinom. FOTO: Profimedia

Kot v svoji knjigi Entitled: The Rise and Fall of the House of York trdi Lownie, naj bi mu dekleta priskrbeli tudi člani varovalne ekipe, ki jih plačujejo britanski davkoplačevalci. "Opazil je privlačno balerino, ki je bila članica Kraljevega baleta, in potem svojim ljudem poslal navodila, naj jo povabijo na srečanje, kjer bo spoznala princa. Včasih je poslal vabila preko svojih pomočnikov in dekleta v klubih vabil k svoji mizi ali v svojo hotelsko sobo, če je bil v tujini," piše biograf.

Dodaja, da so njegovi zaposleni pogosto prosili, da so na dogodke povabljene privlačne ženske, njegova zasebna tajnica pa je razkrila: "Všeč so mu blondinke." Eden od zaposlenih pa je biografa zavrnil z besedami: "Sem diplomat in ne zvodnik."

Preberi še Princ Andrew se je po pogovoru s kraljem odpovedal častnim nazivom

 Princ je leta 2011, ko je javnost pretresel škandal z Epsteinom, v povezavi s katerim so omenjali tudi Andrewa, odstopil z mesta posebnega trgovinskega odposlanca Združenega kraljestva, a ko je še po svetu potoval v svoji nekdanji vlogi, Lownie pravi: "Govorilo se je, da je Andrew s seboj vozil tudi dekleta in je raje kot v kraljevih rezidencah bival v hotelih, saj je bil tako bolj neodvisen in ga ni nihče nadzoroval pri tem, s kom se je sestajal, ne glede na to, ali je šlo za ženske ali poslovne odnose."

"Obstajajo zgodbe o plačanih spremljevalkah, ki so se oblačile kot poslovne ženske, s katerimi se je sestajal," še piše Lownie. Andrew, ki si je bil blizu z Epsteinovo pomočnico Ghislaine Maxwell, naj bi se hvalil s svojimi nazivi, med njimi tudi s tem, da je častni pokrovitelj Angleškega nacionalnega baleta, ena od zaposlenih pa je biografu dejala, da se jim je princ po Dianini smrti leta 1997 ves čas vsiljeval.

Preberi še Na dan prišle nove obremenjujoče podrobnosti za princa Andrewa

"Ni se zanimal za balet, kot naj bi se, temveč za balerine. Ko se je udeležil predstav, je vztrajal, da sam izbere, kdo se mu bo pridružil v kraljevi loži in sedel ob njem. Imen niso posredovali Angleškemu nacionalnemu baletu. Predvidevali smo, da gre za ljubice, ena od njih je bila učiteljica joge, in razni poslovneži. Predsednik se jim je lahko med odmorom pridružil na pijači," je povedal eden od baletnih uradnikov.

Virginia Giuffre, ki je bila ena od Epsteinovih žrtev, je trdila, da je bila trikrat prisiljena v spolne odnose s princem, njene obtožbe pa so s posmrtno izdajo njene biografije znova v središču pozornosti. Andrew, ki ji je leta 2022 v poravnavi civilne sodbe izplačal več milijonov evrov, njene trditve še vedno zavrača.

Preberi še 'Bolečine so bile tako močne, da sem molila, da bi izgubila zavest'

Kljub temu se je princ pred dnevi, preden je Virginijina knjiga izšla, odpovedal svojim nazivom, med katerimi je tudi vojvoda Yorški. Srednji sin kraljice Elizabete II. je omenjen tudi v novem poročilu, v katerem je navedeno, da ga je Epstein želel predstaviti še eni mladi svetlolaski, ki zdaj dela kot učiteljica joge v New Yorku. Kot je za Daily Mail povedal njen odvetnik, ženska ni bila le Epsteinova žrtev zlorabe, temveč jo je več let tudi prodajal naprej.

Nekdanji državni tožilec Neama Rahmani pa je za Page Six dejal, da je malo verjetno, da bi Andrew še kdaj prestopil mejo Združenih držav Amerike, saj se tudi brez Virginijinih dokazov boji, da bi ga aretirali ali izprašali v povezavi z Epsteinom. "Mislim, da iz previdnosti ne bo prišel. To bi bilo nepremišljeno od njega," je povedal.

princ andrew biograf škanda virginia guiffre
Naslednji članek

'Diddy se je v zaporu zbudil z nožem na vratu'

Naslednji članek

Michael Jordan že leta ni igral košarke

SORODNI ČLANKI

Sarah Ferguson nič več vojvodinja Yorška: odstranila naziv na družbenih omrežjih

Princ Andrew za življenje v dvorcu že 22 let ni plačal najemnine

Bo princ Andrew izgubil tudi naziv princa?

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
23. 10. 2025 12.17
Tudi Janši so Rosvito Pesek vozili.
ODGOVORI
0 0
Wolfman
23. 10. 2025 12.14
To je velik in grozljiv problem, ker je večina otrok svetlih, blond!?
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
23. 10. 2025 11.59
+2
mali perv
ODGOVORI
2 0
galeon
23. 10. 2025 11.57
-1
Vsi so mu fouš.
ODGOVORI
1 2
Blue Dream
23. 10. 2025 12.02
+1
no lepo da si se končno predstavil
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306