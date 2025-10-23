'Princu Andrewu so všeč blondinke, do njih so mu pomagali zaposleni'

Princ Andrew, sicer brat kralja Karla III., se je znova znašel v središču neželene pozornosti. 65-letnika, ki je bil dober prijatelj spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, je v svoji knjigi omenila tudi Virginia Giuffre, ki trdi, da je bila prisiljena v spolni odnos s princem, nove podrobnosti pa je razkril tudi kraljevi biograf, ki navaja, da so mu pri iskanju deklet pomagali njegovi zaposleni in prijatelji.

S spolnimi odnosi obsedeni princ Andrew je rotil svoje zaposlene in prijatelje, da so zanj iskali dekleta in mu urejali srečanja z njimi, najbolj všeč pa so mu bile svetlolaske in balerine, je razkril kraljevi biograf. Osramočeni vojvoda Yorški, ki se je zaradi povezave s spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom znova znašel v središču pozornosti in se je pred dnevi javno odpovedal svojim častnim nazivom, naj bi vse okrog sebe rotil, da mu pomagajo najti dekleta za zmenke, a se ob tem ni zavedal, da je spal s prostitutkami, trdi pisec Andrew Lownie.

Princ Andrew se ne more izogniti povezavam z Jeffreyjem Epsteinom. FOTO: Profimedia icon-expand

Kot v svoji knjigi Entitled: The Rise and Fall of the House of York trdi Lownie, naj bi mu dekleta priskrbeli tudi člani varovalne ekipe, ki jih plačujejo britanski davkoplačevalci. "Opazil je privlačno balerino, ki je bila članica Kraljevega baleta, in potem svojim ljudem poslal navodila, naj jo povabijo na srečanje, kjer bo spoznala princa. Včasih je poslal vabila preko svojih pomočnikov in dekleta v klubih vabil k svoji mizi ali v svojo hotelsko sobo, če je bil v tujini," piše biograf. Dodaja, da so njegovi zaposleni pogosto prosili, da so na dogodke povabljene privlačne ženske, njegova zasebna tajnica pa je razkrila: "Všeč so mu blondinke." Eden od zaposlenih pa je biografa zavrnil z besedami: "Sem diplomat in ne zvodnik."

Princ je leta 2011, ko je javnost pretresel škandal z Epsteinom, v povezavi s katerim so omenjali tudi Andrewa, odstopil z mesta posebnega trgovinskega odposlanca Združenega kraljestva, a ko je še po svetu potoval v svoji nekdanji vlogi, Lownie pravi: "Govorilo se je, da je Andrew s seboj vozil tudi dekleta in je raje kot v kraljevih rezidencah bival v hotelih, saj je bil tako bolj neodvisen in ga ni nihče nadzoroval pri tem, s kom se je sestajal, ne glede na to, ali je šlo za ženske ali poslovne odnose." "Obstajajo zgodbe o plačanih spremljevalkah, ki so se oblačile kot poslovne ženske, s katerimi se je sestajal," še piše Lownie. Andrew, ki si je bil blizu z Epsteinovo pomočnico Ghislaine Maxwell, naj bi se hvalil s svojimi nazivi, med njimi tudi s tem, da je častni pokrovitelj Angleškega nacionalnega baleta, ena od zaposlenih pa je biografu dejala, da se jim je princ po Dianini smrti leta 1997 ves čas vsiljeval.

"Ni se zanimal za balet, kot naj bi se, temveč za balerine. Ko se je udeležil predstav, je vztrajal, da sam izbere, kdo se mu bo pridružil v kraljevi loži in sedel ob njem. Imen niso posredovali Angleškemu nacionalnemu baletu. Predvidevali smo, da gre za ljubice, ena od njih je bila učiteljica joge, in razni poslovneži. Predsednik se jim je lahko med odmorom pridružil na pijači," je povedal eden od baletnih uradnikov. Virginia Giuffre, ki je bila ena od Epsteinovih žrtev, je trdila, da je bila trikrat prisiljena v spolne odnose s princem, njene obtožbe pa so s posmrtno izdajo njene biografije znova v središču pozornosti. Andrew, ki ji je leta 2022 v poravnavi civilne sodbe izplačal več milijonov evrov, njene trditve še vedno zavrača.