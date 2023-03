Priprave na kronanje Karla III. v polnem teku, vključena tudi Harry in Meghan

Priprave na največji dogodek leta v Veliki Britaniji so v polnem teku. Čeprav princ Harry in Meghan Markle svoje udeležbe na dogodku še nista uradno potrdila, so ju pri organizaciji kronanja kralja Karla III., ki bo potekalo 6. maja, šteli kot udeleženca. Buckinghamska palača je namreč potrdila, da so dobili navodilo, da pri določanju sedežnega reda, kosilu in vseh drugih procesih upoštevajo tudi prisotnost zakoncev, ki sta sicer pred leti izstopila iz vrst kraljeve družine.

V Buckinghamski palači so priprave na kronanje kralja Karla III. v polnem teku. Osebje, zadolženo za organizacijo, je potrdilo, da pri logistiki dogodka kot udeleženca štejejo tudi princa Harryja in Meghan Markle. "Vključena sta v celotno načrtovanje, vse od sedežnega reda do kosila," je povedal vir za Daily Mail. icon-expand Kralj očitno pričakuje, da se bosta kronanja udeležila tudi njegov sin Harry in snaha Meghan. FOTO: Profimedia Kot je še dodal vir, pa to še vedno ne pomeni, da sta vojvoda in vojvodinja Susseška potrdila udeležbo. "Nihče ne ve zagotovo, ali to pomeni, da bosta prišla," je poudaril vir, ki je prepričan, da se verjetno v palači opirajo na dejstvo, da se prisotnost od njiju pričakuje. PREBERI ŠE Kraljeva družina se kljub povabilu ni udeležila krsta princese Lilibet v ZDA Udeležba para, ki se je leta 2020 odločil, da izstopi iz kraljeve družine in se preseli v domovino Marklove, torej še vedno ni znana. Kot je pred dnevi sporočil njun predstavnik za medije, sta vabilo na kronanje, ki bo potekalo 6. maja, prejela, a še nista potrdila svoje prisotnosti. 38-letni Harry in 41-letna igralka s kraljevo družino že nekaj časa nista v najboljših odnosih, prav tako se kralj, kraljica spremljevalka, princ William in Kate Middleton niso udeležili krsta male princese Lilibet Diane, ki je potekal v Los Angelesu, čeprav so bili povabljeni.