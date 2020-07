Priprave na poroko princa Harryja in Meghan so bile za nosečo igralko nočna mora

Ameriška igralka Troian Bellisario, ki jo večina pozna po vlogi v seriji Ljubke lažnivke (The Pretty Little Liars), se je v zadnjem intervjuju razgovorila, kako se je počutila na poroki princa Harryja in Meghan Markle leta maja 2018. Dejala je, da je bila zelo zaskrbljena, eden od razlogov pa je bil tudi nosečniški trebušček, ki ga je poskušala skriti.

icon-expand Troian Bellisario je priznala, da so bile priprave na kraljevo poroko nočna mora. FOTO: AP

Troian Bellisarioin njen mož Patrick J. Adams, ki je z nevestoMeghan Markle igral v seriji Nepremagljivi dvojec(Suits),sta dobila vabilo na poroko leta. Na kraljevi poroki seveda nista manjkala zakoncaprinc Williamin Kate Middleton,med zvezdniškimi imeni pa so se slovesnosti udeležili tudi Serena Williams,Idris Elba,Priyanka Chopra,George Clooney.

icon-expand Patrick J. Adams in Troian Bellisario FOTO: AP

Medtem ko je bil za Meghan in princa Harryja poročni dan kot iz pravljice, je igralka Troian priznala, zakaj se je počutila kot v najhujši nočni mori. V nedavnem iskrenem intervjuju za portalDailyTelegraph je 34-letna igralka razkrila, da je bila preobremenjena in zaskrbljena, kaj naj obleče za ta svečani dogodek, še posebej za to, ker je skušala skriti nosečniški trebušček. "Seveda sem čutila tesnobo, saj sta me skrbeli dve stvari. Prvič, ker sem poskušala prikriti, da sem v petem mesecu nosečnosti. Bila sem prepričana, da me bodo razkrili. Druga stvar, zaradi katere sem bila zaskrbljena, pa je, ko sem morala izbrati … kako se jim že reče? Tem klobukom? Fascinatorji (britanska tradicija narekuje naglavna pokrivala s tančico, op. a. ),"se spominja Troian. "(Naglavna pokrivala) so videti smešno, če niste v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Lahko naletiš na takšnega, ki je pravo umetniško delo, ampak si zaradi tega potem preveč prevzeten in poskušaš pritegniti preveč pozornosti. Ali če dobite fascinator, ki je zelo majhen, potem ne upoštevaš tradicije," je nadaljevala in priznala, da takšnega naglavnega pokrivala do tistega dne ni potrebovala in da je bil ta modni dodatek zanjo novost. "Pri izbiri sem poskušala zagotoviti, da nisem izbrala prerazkošnega in tudi ne premajhnega. Bila je nočna mora."

icon-expand Patrick J. Adams in Troian Bellisario na kraljevi poroki princa Harryja in Meghan Markle. FOTO: AP