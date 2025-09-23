Priscilla Presley: Bil je dober mož, a bilo nas je preveč

Priscilla Presley je spregovorila o Elvisovi nezvestobi. V intervjuju za Today je igralka, ki je pred kratkim izdala svoje spomine Softly, As I Leave You: Life After Elvis , razkrila, da je bil kljub nezvestobi zanjo izjemno poseben. "Najino življenje je bilo zelo drugačno, veste? Zelo, zelo drugačno. Imela sva dom v Palm Springsu, drug dom, in tja sem šla preverjat, kako je vse, ko je bil on v Las Vegasu. Če je čisto, če so sobarice vse počistile, preden pride domov," je povedala.

Ko je Priscilla šla preveriti poštni nabiralnik, je ponavadi videla kupe pošiljk, ki jih je prejemal od oboževalk. "Berem pošto in stvari, ki sem jih brala, mi res niso bile všeč in se z njimi nisem strinjala," se je spominjala in dodala: "Ob koncih tedna so hodili k Elvisu domov, ko je bil tam, in to je bilo kot drugo življenje. Ko se je potem vrnil nazaj domov, je bil spet čudovit in prijeten. Še vedno je bil dober mož, a nas je bilo preprosto preveč."

Priscilla je Elvisa spoznala leta 1959, ko je bila stara komaj 14 let. Takrat je pokojni zvezdnik služil v vojski v Nemčiji. Poročila sta se leta 1967 v Las Vegasu.

Vendar sta se v zakonu soočala z izzivi, vključno s pogostimi domnevnimi nezvestobami na Elvisovi strani in Priscillino afero z inštruktorjem karateja Mikom Stoneom. "Moje življenje je bilo njegovo življenje. Moral je biti srečen. Moje težave so bile drugotnega pomena. Želim rasti. Želim početi stvari," je igralka leta 1978 povedala za People.

Skupaj sta imela tudi hčerko Liso Marie Presley, ki se je rodila leta 1968 in umrla leta 2023 zaradi zapore tankega črevesa. Priscilla ima tudi sina, 38-letnega Navaroneja Garibaldija, ki se ga je razveselila z Marcom Garibaldijem Garcio.

"Nisem se ločila od njega, ker ga nisem ljubila – resnično je bil ljubezen mojega življenja," je Priscilla dejala o Elvisu v britanski pogovorni oddaji Loose Women in dodala: "Če že, odšla sem, ker sem morala izvedeti, kakšen je svet."