Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Tuja scena

Priscilla Presley: Bil je dober mož, a bilo nas je preveč

New York, 23. 09. 2025 09.07 | Posodobljeno pred 50 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
3

Priscilla Presley je z novo knjigo ponovno odprla vse skrivnosti svojega zakona z velikanom glasbe, Elvisom Presleyjem. Igralka je priznala, da je bil zvezdnik dober mož, vendar dejala, da naj bi jih bilo v tem zakonu preveč. Pevec je imel namreč ogromno oboževalk, ki so posegale v njun zakon.

Priscilla Presley je spregovorila o Elvisovi nezvestobi. V intervjuju za Today je igralka, ki je pred kratkim izdala svoje spomine Softly, As I Leave You: Life After Elvis, razkrila, da je bil kljub nezvestobi zanjo izjemno poseben. "Najino življenje je bilo zelo drugačno, veste? Zelo, zelo drugačno. Imela sva dom v Palm Springsu, drug dom, in tja sem šla preverjat, kako je vse, ko je bil on v Las Vegasu. Če je čisto, če so sobarice vse počistile, preden pride domov," je povedala.

Priscilla Presley
Priscilla Presley FOTO: Profimedia

Ko je Priscilla šla preveriti poštni nabiralnik, je ponavadi videla kupe pošiljk, ki jih je prejemal od oboževalk. "Berem pošto in stvari, ki sem jih brala, mi res niso bile všeč in se z njimi nisem strinjala," se je spominjala in dodala: "Ob koncih tedna so hodili k Elvisu domov, ko je bil tam, in to je bilo kot drugo življenje. Ko se je potem vrnil nazaj domov, je bil spet čudovit in prijeten. Še vedno je bil dober mož, a nas je bilo preprosto preveč."

Priscilla je Elvisa spoznala leta 1959, ko je bila stara komaj 14 let. Takrat je pokojni zvezdnik služil v vojski v Nemčiji. Poročila sta se leta 1967 v Las Vegasu.

Vendar sta se v zakonu soočala z izzivi, vključno s pogostimi domnevnimi nezvestobami na Elvisovi strani in Priscillino afero z inštruktorjem karateja Mikom Stoneom. "Moje življenje je bilo njegovo življenje. Moral je biti srečen. Moje težave so bile drugotnega pomena. Želim rasti. Želim početi stvari," je igralka leta 1978 povedala za People.

Skupaj sta imela tudi hčerko Liso Marie Presley, ki se je rodila leta 1968 in umrla leta 2023 zaradi zapore tankega črevesa. Priscilla ima tudi sina, 38-letnega Navaroneja Garibaldija, ki se ga je razveselila z Marcom Garibaldijem Garcio.

"Nisem se ločila od njega, ker ga nisem ljubila – resnično je bil ljubezen mojega življenja," je Priscilla dejala o Elvisu v britanski pogovorni oddaji Loose Women in dodala: "Če že, odšla sem, ker sem morala izvedeti, kakšen je svet."

Preberi še Priscilla Presley: Elvis me je poklical, ko sem bila v postelji s Kardashianom

Zvezdnika sta se razšla leta 1972, naslednje leto pa sta se še uradno ločila. Kmalu zatem je zdaj 80-letnica za kratek čas hodila tudi s slavnim odvetnikom Robertom Kardashianom.

Priscilla Presley Elvis Presley Zakon Ločitev Knjiga
Naslednji članek

Več kot 400 zvezdnikov obsodilo ukinitev oddaje Jimmyja Kimmla

SORODNI ČLANKI

Priscilla Presley: Elvis me je poklical, ko sem bila v postelji s Kardashianom

Elvis bi bil znova pradedek: Riley Keough je drugič postala mama

Priscillo Presley obtožili, da je po ločitvi na Elvisa izvajala pritisk

Riley Keough kot najstnica aretirana, mama je ni prišla iskat v zapor

Praznovanje Elvisovega 90. rojstnega dneva v znamenju zabave

Mineva 90 let od rojstva kralja rock and rolla Elvisa Presleyja

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
suleol
23. 09. 2025 09.57
jah ga je pac rad namaku, kot vecina niih nic novega
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
23. 09. 2025 09.26
-4
spakedrulja
ODGOVORI
0 4
Uporabnik1543318
23. 09. 2025 09.57
A ženska je spakedrulja, nezvesti moški pa Jack al kva? Bolani ste do amena!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256