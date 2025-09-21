Svetli način
Tuja scena

Priscilla Presley: Elvis me je poklical, ko sem bila v postelji s Kardashianom

Los Angeles, 21. 09. 2025 13.51 | Posodobljeno pred 56 minutami

Priscilla Presley je v svoji drugi knjigi Softly, As I Leave You: Life After Elvis spregovorila o svojem romantičnem življenju po ločitvi od Elvisa Presleyja. Igralka je podrobno opisala tudi razmerje z Robertom Kardashianom, za katerega kralj rock'n'rolla menda ni vedel, prav tako pa je razkrila, da jo je po ločitvi večkrat klical, nekoč tudi, ko je bila v postelji z Kardashianom.

Priscilla Presley je omogočila vpogled v svoje razmerje z Robertom Kardashianom in zatrdila, da se je njen bivši mož, Elvis Presley, večkrat poskušal vmešati v njuno romantično razmerje. Priscilla je začela hoditi z odvetnikom leta 1975, dve leti po razhodu s slavnim pevcem.

Priscilla Presley
Priscilla Presley FOTO: Profimedia

Kljub njuni ločitvi pa naj bi jo Elvis še vedno klical sredi noči, nekoč celo ob 2. uri zjutraj, ko je bil v postelji poleg nje znan odvetnik. "Če bi vedel, da je Robert v moji spalnici, bi ponorel, morda dobesedno," je Priscilla zapisala po poročanju revije The Sun in dodala: "Elvis je vedno nosil s seboj nabito pištolo, včasih več kot eno."

Elvis in Priscilla Presley
Elvis in Priscilla Presley FOTO: Instagram

Igralka in Robert sta se dobivali približno eno leto. "Robert je bil prijazen moški in všeč mi je bil," vendar pa ji njegova zahtevna služba odvetnika, ki je vključevala dolge delovne ure, ni ustrezala. Prav tako naj bi si pokojni odvetnik, ki je zaradi raka umrl leta 2003, močno želel poroke, ona pa si po neuspešnem zakonu z Elvisom, tega ni več želela.

Robert Kardashian in Kris Jenner
Robert Kardashian in Kris Jenner FOTO: Profimedia

Po razhodu sta ostala v prijateljskih odnosih, Robert pa se je dve leti kasneje poročil s Kris Jenner, s katero sta imela štiri, zdaj zelo slavne otroke, Kourtney, Kim, Khloe in Roberta mlajšega.

V knjigi zvezdnica spregovori tudi o svoji pokojni hčerki, ki jo je imela z Elvisom. Lisa Marie je nenadno umrla januarja 2023 v starosti 54 let. Vzrok njene smrti je bila obstrukcija tankega črevesa.

