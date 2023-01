Priscilla Presley izpodbija veljavnost oporoke Lise Marie

Priscilla Presley izpodbija veljavnost oporoke svoje hčere Lise Marie Presley, ki je umrla v začetku meseca v 55. letu starosti. Na losangeleškem sodišču oporeka amandmaju iz leta 2016, v katerem je bila odstranjena kot skrbnica zapuščine svoje pokojne hčere, saj trdi, da je bilo na dopolnitvi oporoke nekaj napak, ki njeno veljavnost postavljajo pod vprašaj.

Priscilla Presley izpodbija veljavnost oporoke svoje pokojne hčere Lise Marie. FOTO: AP

Nekdanja žena legendarnega pevca Elvisa Presleyja na sodišču v Los Angelesu izpodbija del oporoke, ki navaja, kdo nadzoruje zapuščino njene pokojne hčere Lise Marie Presley. Njeni odvetniki so v sodnem dokumentu zapisali, da je Priscilla Presley za "domneven amandma iz leta 2016" izvedela šele po smrti svoje hčere, poleg tega pa ji ni bil izročen v času, ko je bila Lisa Marie še živa, kot to predpisuje oporoka. Poleg tega so v dokumentu napake, med drugim je napačno črkovano njeno ime in nenavaden podpis Lise Marie, ki se razlikuje od njenega običajnega.

V amandmaju sta bila po poročanju BBC-ja Priscilla in Lisin nekdanji manager Barry Siegel odstranjena kot soskrbnika, zamenjala pa sta ju Lisina otroka, 33-letna hči Riley in sedaj že pokojni sin Benjamin Keough, ki je umrl leta 2020 v 28. letu starosti. Priscillini odvetniki trdijo, da je na dopolnilu oporoke "napačno črkovano ime njene matere" in vsebuje podpis Lise Marie, ki je "neskladen z njenim običajnim podpisom", prav tako pa dopolnilo ni overjeno. "Na podlagi navedenega bi morala biti domnevna sprememba iz leta 2016 neveljavna," piše v sodnem dokumentu.