Priscilla Presley prvič po hčerini smrti na rdeči preprogi

Priscilla Presley se je prvič od nenadne smrti hčere Lise Marie pojavila na rdeči preprogi. Podjetnica in nekdanja žena kralja rokenrola Elvisa Presleyja se po tragični smrti 54-letnice ni udeleževala nobenih dogodkov, kljub temu da je biografski film o pokojnem pevcu bil nominiran na vseh podelitvah filmskih nagrad do sedaj.

V animirani seriji se Priscilla bojuje s svojimi sovražniki, kjer jim zadaja udarce z rokami in jih brca. Med zvezdniki, ki so sodelovali v seriji, so tudi Don Cheadle, Niecy Nash in Johnny Knoxville.