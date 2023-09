Priscilla Presley o možu Elvisu: 'On je bil moja velika skrivnost'

Ikona pop kulture Priscilla Presley je na tiskovni konferenci beneškega filmskega festivala ob prihajajočem filmu Priscilla, ki ga je režirala Sofie Coppole, spregovorila o starostni razliki med njo in pokojnim rock zvezdnikom Elvisom Presleyjem. Ko sta se spoznala, je imela 14 let, on pa 24.

Biografska drama z naslovom Priscilla, ki jo je režirala ameriška igralka in režiserka Sofie Coppole, bo na površje potegnila življenjsko zgodbo mlade Priscille, ki je pri svojih 14 letih spoznala 10 let starejšega Elvisa Presleyja. Na tiskovni konferenci filmskega festivala v Benetkah je 77-letnica tako obujala spomine na čas, ko sta se spoznala v nemškem vojaškem oporišču. "Ljudje mislijo, da je bil to samo seks," je povedala iskreno in dodala: "Vendar nisem seksala z njim. Bil je prijazen, nežen in ljubeč, predvsem pa je spoštoval dejstvo, da imam 14 let. Bila sva miselno povezana in to je bil najin odnos."

icon-expand Priscilla Presley in Elvis Presley FOTO: AP

Njeni starši niso razumeli, zakaj se Elvis tako zanima zanjo, Priscilla pa je prepričana, da mu je nudila oporo, ki jo je potreboval. "Elvis mi je v Nemčiji izlil srce na papir: svoje strahove, upe, izgubo matere, ki je nikoli, nikoli ni prebolel. Jaz pa sem bila oseba, ki je sedela ob njem in ga poslušala. Bila sem zelo zrela za svojih 14 let, to je bila privlačnost med nama." Elvis je bil Priscillina velika skrivnost, takrat nikomur ni povedala, da se videvata. "Tako sva zgradila odnos in ta je trajal, dokler nisem odšla," se je spominjala tudi razhoda leta 1972.

icon-expand Elvis in Priscilla Presley FOTO: Instagram