Priscilla Presley v Nemčijo pripotovala s sinom Navaronejem

Priscilla Presley se te dni mudi v Evropi. 81-letna igralka je v Nemčijo pripotovala s sinom, 39-letnim glasbenikom Navaronejem , v mestu Baesweiler pa je pred posebno prireditvijo v njeno čast podpisala mestno zlato knjigo. Kot poroča Hello! Magazine , je nekdanja Elvisova soproga zbrano množico pozdravila z besedami, da se veseli večera, ki ga bo preživela v njihovi družbi.

81-letnica je nato predstavila sina, ki je dejal, da je zelo vesel, da potuje z mamo. "Hvala za dobrodošlico. Vsi so bili zelo prijazni do naju," je še dodal. Američana sta bila usklajeno oblečena v črna oblačila.

Priscilla je na posebnem dogodku v njeno čast delila delčke svoje zgodbe in življenja s kraljem rock'n'rolla, pokazala pa je tudi še neobjavljeno arhivsko videogradivo ter odgovarjala na vprašanja oboževalcev.

Elvis in Priscilla Presley sta skupaj imela samo eno hčer, pokojno pevko Liso-Marie, ki je umrla januarja 2023 zaradi zdravstvenega zapleta. Navarone je njen sin, ki ga ima z nekdanjim partnerjem Marcom Garibaldijem. Zdaj 39-letnik ima dolgo zgodovino težav z odvisnostjo od drog, ki pa naj bi jo leta 2020 z materino pomočjo premagal.