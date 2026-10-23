Priscilla Presley v Nemčijo pripotovala s sinom Navaronejem

Priscilla Presley se te dni mudi v Evropi. 81-letna igralka je v Nemčijo pripotovala s sinom, 39-letnim glasbenikom Navaronejem, v mestu Baesweiler pa je pred posebno prireditvijo v njeno čast podpisala mestno zlato knjigo. Kot poroča Hello! Magazine, je nekdanja Elvisova soproga zbrano množico pozdravila z besedami, da se veseli večera, ki ga bo preživela v njihovi družbi.
81-letnica je nato predstavila sina, ki je dejal, da je zelo vesel, da potuje z mamo. "Hvala za dobrodošlico. Vsi so bili zelo prijazni do naju," je še dodal. Američana sta bila usklajeno oblečena v črna oblačila.
Priscilla je na posebnem dogodku v njeno čast delila delčke svoje zgodbe in življenja s kraljem rock'n'rolla, pokazala pa je tudi še neobjavljeno arhivsko videogradivo ter odgovarjala na vprašanja oboževalcev.
Elvis in Priscilla Presley sta skupaj imela samo eno hčer, pokojno pevko Liso-Marie, ki je umrla januarja 2023 zaradi zdravstvenega zapleta. Navarone je njen sin, ki ga ima z nekdanjim partnerjem Marcom Garibaldijem. Zdaj 39-letnik ima dolgo zgodovino težav z odvisnostjo od drog, ki pa naj bi jo leta 2020 z materino pomočjo premagal.
Elvis Presley je bil eden najpomembnejših ameriških glasbenikov in kulturnih ikon 20. stoletja. V petdesetih letih prejšnjega stoletja je s svojim edinstvenim slogom, ki je združeval elemente bluesa, countryja in gospela, pomagal popularizirati rock'n'roll glasbo. Zaradi njegovega izjemnega vpliva na glasbeno industrijo, karizmatičnega odrskega nastopa in rekordne prodaje albumov se ga je oprijel vzdevek 'kralj rock'n'rolla'.
Podpisovanje zlate knjige je v Nemčiji in nekaterih drugih evropskih državah častno dejanje, ki ga izvajajo pomembni gostje, kot so državniki, umetniki ali druge ugledne osebnosti ob obisku določenega mesta. Zlata knjiga je uradna knjiga gostov, v katero se podpisujejo ljudje, ki so s svojim delom ali obiskom pustili poseben pečat v lokalni skupnosti, s tem pa mesto izkazuje posebno spoštovanje in gostoljubnost.
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