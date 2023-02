Priscilla Presley zanikala trditve, da je Bamu Margeri podarila Elvisove stvari

Priscilla Presley in Bam Margera vendarle nista tako dobra prijatelja, kot je bilo sklepati pred tednom dni, ko sta se dobila na kosilu. 77-letnica je namreč zanikala Bamove trditve, da mu je med njunim druženjem podarila Elvisov prstan in kopalni plašč, kar pa je ta podaril naprej svojemu očetu in raperju Yelawolfu.