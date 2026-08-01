Priscilla Presley znova v javnosti: z videzom požela ogromno pozornosti

Priscilla Presley , 81-letna podjetnica in nekdanja soproga kralja rock 'n' rolla, se je po dolgem času znova pojavila v soju žarometov. Tokrat je za svoj redek javni nastop izbrala Balearske otoke, natančneje otok Majorka, kjer se je udeležila prestižne 14. prireditve, ki jo vsako leto gosti uveljavljeni nepremičninski podjetnik Marcel Remus . Na dogodku so se mudila številna mednarodna imena iz sveta zabave in podjetništva, največ pozornosti pa je s svojim videzom požela prav Presley.

Zvezdnica je za to posebno priložnost izbrala drzno barvno paleto. Nosila je elegantno obleko v živahno rdeči barvi, ki je segala vse do tal, svoj videz pa dopolnila s skrbno izbranimi modnimi dodatki, vključno z ogrlico v obliki meseca, črno uro in prstani.

Igralka se je nazadnje nekoliko pogosteje pojavljala v javnosti konec lanskega leta, ko je izdala svojo drugo knjigo spominov Softly, As I Leave You: Life After Elvis, v kateri je spregovorila o svojem romantičnem življenju po ločitvi od Elvisa Presleyja. V knjigi je podrobno opisala tudi razmerje z Robertom Kardashianom, za katerega pa slavni pevec menda ni vedel, prav tako pa je razkrila, da jo je po ločitvi večkrat klical, nekoč tudi, ko je bila v postelji s Kardashianom.