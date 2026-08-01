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Priscilla Presley znova v javnosti: z videzom požela ogromno pozornosti

Palma, 01. 08. 2026 10.39 pred 5 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Priscilla Presley

Priscilla Presley se je po dolgem času znova pojavila v javnosti. Nekdanja žena pokojnega kralja rock 'n' rolla je ogromno pozornosti požela v Španiji na dogodku nepremičninskega podjetnika, kjer so se mudila številna imena zvezdniške smetane.

Priscilla Presley, 81-letna podjetnica in nekdanja soproga kralja rock 'n' rolla, se je po dolgem času znova pojavila v soju žarometov. Tokrat je za svoj redek javni nastop izbrala Balearske otoke, natančneje otok Majorka, kjer se je udeležila prestižne 14. prireditve, ki jo vsako leto gosti uveljavljeni nepremičninski podjetnik Marcel Remus. Na dogodku so se mudila številna mednarodna imena iz sveta zabave in podjetništva, največ pozornosti pa je s svojim videzom požela prav Presley.

Priscilla Presley
Priscilla Presley
FOTO: Profimedia

Zvezdnica je za to posebno priložnost izbrala drzno barvno paleto. Nosila je elegantno obleko v živahno rdeči barvi, ki je segala vse do tal, svoj videz pa dopolnila s skrbno izbranimi modnimi dodatki, vključno z ogrlico v obliki meseca, črno uro in prstani.

Igralka se je nazadnje nekoliko pogosteje pojavljala v javnosti konec lanskega leta, ko je izdala svojo drugo knjigo spominov Softly, As I Leave You: Life After Elvis, v kateri je spregovorila o svojem romantičnem življenju po ločitvi od Elvisa Presleyja. V knjigi je podrobno opisala tudi razmerje z Robertom Kardashianom, za katerega pa slavni pevec menda ni vedel, prav tako pa je razkrila, da jo je po ločitvi večkrat klical, nekoč tudi, ko je bila v postelji s Kardashianom.

Razlagalnik

Elvis Presley je bil eden najpomembnejših ameriških glasbenikov in kulturnih ikon 20. stoletja. V petdesetih letih prejšnjega stoletja je s svojo edinstveno mešanico bluesa, countryja in gospela populariziral rock 'n' roll glasbo. Zaradi svojega izjemnega vpliva na glasbeno industrijo, karizmatičnega odrskega nastopa in rekordne prodaje plošč si je prislužil vzdevek 'kralj rock 'n' rolla', postal pa je tudi simbol uporništva in pop kulture tistega časa.

Robert Kardashian je bil ameriški odvetnik in poslovnež, ki je postal širše znan predvsem zaradi svoje vloge v odmevnem sodnem procesu proti O. J. Simpsonu v devetdesetih letih. Bil je poročen s Kris Jenner, s katero ima štiri otroke, ki so danes svetovno znane medijske osebnosti. Njegova povezava s Priscillo Presley predstavlja manj znano poglavje njegovega osebnega življenja pred začetkom njegovega zakona z Jennerjevo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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